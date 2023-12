Trela ​​Mpya Iliyotolewa kwa ajili ya Shiren the Wanderer: Shimoni la Siri

Spike Chunsoft, Inc. imezindua trela inayotarajiwa kwa muda mrefu ya mchezo wao ujao wa Roguelike RPG, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Trela ​​hii ya kuvutia inatoa muhtasari wa vipengele vya kusisimua vya mchezo, ikiwa ni pamoja na Monster Dojo ambayo huwaruhusu wachezaji kuiga matukio ya wafungwa na kuimarisha ujuzi wao. Kivutio kingine ni kuanzishwa kwa Parallel Play, inayowapa wachezaji chaguo mbalimbali za uchezaji.

Wachezaji michezo nchini Amerika Kaskazini na Ulaya wanaweza kutia alama kwenye kalenda zao za Februari 27, 2024, kama Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island imepangwa kutolewa kwenye jukwaa la Nintendo Switch™. Kwa hadithi yake ya kusisimua na uchezaji wa kuvutia, mchezo unatarajiwa kuvutia wapenda RPG na mashabiki wa mfululizo asili wa Shiren the Wanderer.

Mbali na trela, Spike Chunsoft pia alifichua picha za skrini ambazo hutoa uchunguzi wa haraka katika taswira na mechanics ya uchezaji. Picha nzuri na umakini kwa undani hakika utavutia wachezaji, na kuwaingiza katika ulimwengu wa ajabu wa mchezo.

Kwa wale wanaopendelea nakala halisi ya mchezo, maagizo ya mapema sasa yamefunguliwa. Kwa kuagiza mapema, wachezaji watapokea bonasi maalum—bandiko la 2.75″ x 3″ lililo na mhusika mkuu wa mchezo, Shiren, lililopambwa kwa sanaa ya jadi ya Kijapani.

Reef Entertainment itawajibika kwa kuchapisha toleo halisi la Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island katika maeneo ya Ulaya. Mashabiki katika maeneo haya wanaweza kufuatilia taarifa zaidi kuhusu upatikanaji wa maagizo ya mapema.

Kusubiri kwa muda mrefu kwa Shiren the Wanderer: Shimoni la Siri la Kisiwa cha Serpentcoil karibu kumalizika. Hakikisha kuwa umeangalia trela, picha za skrini na unufaike na bonasi za kuagiza mapema ili kujiingiza kikamilifu katika tukio hili la kusisimua la RPG.