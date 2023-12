SpaceX itazindua Satelaiti za Starlink kutoka Vandenberg Space Force Base

Muhtasari: SpaceX inajiandaa kwa ajili ya kurusha roketi ya Falcon 9 kutoka Vandenberg Space Force Base, inayobeba satelaiti 21 za Starlink kwenye obiti ya chini ya Dunia. Uzinduzi huo umepangwa kufanyika Alhamisi saa 9:04 alasiri kwa fursa ya kuhifadhi nakala siku ya Ijumaa saa 9:19 jioni Hatua hii muhimu ni pamoja na kutumwa kwa mara ya kwanza kwa setilaiti sita za Starlink zenye uwezo wa Direct to Cell, kuruhusu waendeshaji wa mtandao wa simu kutoa ufikiaji wa kutuma ujumbe mfupi duniani kote, kupiga simu, na kuvinjari. Zaidi ya hayo, itaashiria safari ya kwanza kwa ajili ya nyongeza ya hatua ya kwanza ya roketi, ambayo itatua tena kwenye droneship ya SpaceX's Of Course I Still Love You ili iweze kutumika tena katika uzinduzi ujao.

Kichwa: SpaceX Yabadilisha Muunganisho wa Ulimwenguni kwa Uzinduzi wa Satelaiti ya Starlink

SpaceX, kampuni ya teknolojia ya anga za juu, inatazamiwa kuleta mageuzi katika muunganisho wa kimataifa inapojitayarisha kurusha roketi ya Falcon 9 kutoka Vandenberg Space Force Base. Roketi hiyo, iliyopangwa kuruka siku ya Alhamisi saa 9:04 alasiri, itakuwa na shehena ya satelaiti 21 za Starlink zinazopelekwa kwenye obiti ya chini ya Dunia.

Kivutio cha uzinduzi huu ni kutumwa kwa satelaiti sita za kwanza za Starlink zilizo na uwezo wa Direct to Cell. Vipengele hivi bunifu huwezesha waendeshaji wa mtandao wa simu kutoa ufikiaji wa kimataifa kwa huduma muhimu za mawasiliano, ikiwa ni pamoja na kutuma SMS, kupiga simu na kuvinjari. Kwa teknolojia hii ya mafanikio, SpaceX inalenga kuunganisha mgawanyiko wa kidijitali na kuleta intaneti ya kuaminika, ya kasi ya juu ya satelaiti kwa maeneo ambayo hapo awali yalikuwa hayatumiki sana duniani kote.

Mbali na uwezo mkubwa wa satelaiti, misheni hii pia inaashiria hatua muhimu kwa mpango wa utumiaji wa roketi wa SpaceX. Nyongeza ya hatua ya kwanza ya roketi ya Falcon 9, ambayo ina historia tele ya kurushwa kwa mafanikio, imeratibiwa kwa safari yake ya kwanza. Kufuatia kutenganishwa na roketi nyingine, SpaceX inapanga kutua nyongeza kwenye meli yake ya Of Course I Still Love You, ikifungua njia kwa ajili ya misheni ya anga ya juu kwa gharama nafuu.

Utangazaji wa moja kwa moja wa mtandaoni wa uzinduzi huo utapatikana takriban dakika 15 kabla ya kuondolewa kwenye tovuti rasmi ya SpaceX. Katika tukio la hali zisizotarajiwa Alhamisi usiku, SpaceX imepanga kwa bidii fursa ya uzinduzi wa nakala rudufu kwa Ijumaa saa 9:19 jioni, ili kuhakikisha usambazaji mzuri wa satelaiti za Starlink.

SpaceX inapoendelea kuvuka mipaka ya uchunguzi wa anga na teknolojia ya setilaiti, kuzinduliwa kwa setilaiti hizi za Starlink kunatoa hatua ya kuahidi kuelekea ulimwengu uliounganishwa zaidi, kutoa ufikiaji wa kimataifa kwa huduma muhimu za mawasiliano na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi duniani kote.