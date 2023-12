Uzinduzi Ujao wa SpaceX wa Kupeleka Satelaiti za Starlink kwenye Obiti

SpaceX iko tayari kurusha roketi ya Falcon 9 kutoka Vandenberg Space Force Base katika dhamira yake ya hivi punde ya kupeleka satelaiti 21 za Starlink kwenye obiti ya Chini ya Dunia. Uzinduzi huo, uliopangwa kufanyika saa 9:04 alasiri siku ya Alhamisi, unaashiria hatua muhimu kwa huduma ya mtandao ya satelaiti ya kasi ya juu ya SpaceX.

Ingawa kampuni imefanikiwa kuzindua misheni nyingi za Starlink hapo awali, uzinduzi huu utajumuisha satelaiti sita za kwanza za Starlink zilizo na uwezo wa Direct to Cell. Kipengele hiki kipya kimeundwa mahususi ili kuwawezesha waendeshaji wa mtandao wa simu kutoa ufikiaji wa kimataifa kwa huduma muhimu za mawasiliano kama vile kutuma SMS, kupiga simu na kuvinjari.

Zaidi ya hayo, misheni hii pia itaona safari ya kwanza ya nyongeza ya hatua ya kwanza ya roketi. SpaceX inapanga kutua nyongeza kwenye meli yake ya Of Course I Still Love You baada ya kutengana na roketi nyingine. Mafanikio ya urejeshaji na utumiaji tena wa nyongeza ni muhimu kwa juhudi za SpaceX kupunguza gharama ya misheni ya anga na kufanya uchunguzi wa nafasi kufikiwa zaidi.

Ili kuwapa wapenda nafasi na wapenda nafasi kiti cha mstari wa mbele kwa hatua hiyo, SpaceX itakuwa ikiandaa onyesho la moja kwa moja la mtandaoni la uzinduzi huo. Utangazaji wa wavuti umepangwa kuanza takriban dakika 15 kabla ya kuinua na unaweza kufikiwa kupitia tovuti rasmi ya kampuni.

Iwapo hali mbaya ya hewa au changamoto za kiufundi zitazuia uzinduzi kutokea Alhamisi usiku, SpaceX ina fursa ya uzinduzi wa chelezo iliyoratibiwa saa 9:19 jioni siku ya Ijumaa.

SpaceX inapoendelea kuvuka mipaka ya uchunguzi wa anga na teknolojia ya mawasiliano, dhamira hii ijayo inawakilisha hatua nyingine kuelekea lengo la kampuni la kutoa huduma ya mtandao ya kimataifa inayotegemewa na nafuu.