Samsung TV Plus Hupanua Ofa ya Maudhui na Kuboresha Uzoefu wa Mtumiaji

Samsung Electronics America inaleta mada, vituo na vipengele vipya vya kusisimua vya bidhaa kwa Samsung TV Plus, huduma yake ya utiririshaji bila malipo inayopatikana kwenye Samsung Smart TV, vifaa vya Galaxy, Smart Monitors, friji za Family Hub na wavuti. Kwa kuwepo katika nchi 24 na kufikia vifaa milioni 535 duniani kote, Samsung TV Plus imekuwa mojawapo ya huduma zinazoongoza za FAST/AVoD tangu kuzinduliwa kwake mwaka wa 2015.

Ili kukabiliana na ongezeko la mahitaji ya watumiaji, Samsung TV Plus inaleta sasisho la bidhaa 5.2, linalolenga kuboresha ugunduzi wa maudhui na kutoa uzoefu wa mtumiaji bila mshono. Sasisho hili linajumuisha matumizi maalum ya watoto, kutoa ufikiaji wa zaidi ya chaneli 20 za usalama wa familia, vipindi vya watoto na filamu unapozihitaji. Maudhui maarufu ya watoto kama vile Blippi, Barney na Marafiki, Baby Einstein, Teletubbies, na zaidi yataangaziwa, kukidhi mahitaji ya burudani ya watazamaji wachanga. Zaidi ya hayo, eneo jipya la muziki litaundwa, likitoa zaidi ya orodha 200 za kucheza na vituo 40+ kutoka kwa washirika Vevo, XITE na Stingray. Watumiaji wanaweza kufurahia aina mbalimbali za muziki na kuchunguza orodha za kucheza zinazotolewa kwa miongo mahususi, aina na wasanii kama vile Beyonce, Ariana Grande na The Rolling Stones.

Samsung TV Plus pia inapanua toleo lake la filamu bora zaidi na maudhui yanayolipiwa. Kwa kuongezwa kwa vituo vipya kama vile Movie Hub West, Movie Hub Action, na Movie Hub Holidays, watazamaji wataweza kufikia maelfu ya filamu za moja kwa moja na zinazohitajika, ikiwa ni pamoja na mada maarufu kama vile Diary ya Bridget Jones, Dhamana, Dhamira za Ukatili na The Kuumiza Locker. Zaidi ya hayo, Samsung TV Plus sasa hutoa aina mbalimbali za vituo vya habari vya kimataifa, kitaifa na nchini, ikijumuisha ABC, CBS, FOX, NBC, Bloomberg TV+, Sky News, Scripps News, na zaidi.

Msimu wa likizo unapokaribia, Samsung TV Plus itakuwa mahali pazuri pa burudani ya msimu. Watumiaji wanaweza kufurahia filamu zenye mada za likizo, kama vile eliz NaviDAD akishirikiana na Mario Lopez, pamoja na orodha za kucheza za video za sherehe za muziki na onyesho la wazi kabisa la chaneli ya Fireplace 4K.

Ili kuhakikisha ufikivu, sasisho na maudhui mapya yatapatikana mwanzoni kwenye miundo ya Samsung Smart TV kuanzia 2019 hadi 2023, pamoja na uchapishaji wa miundo ya ziada ya Smart TV na vifaa vya mkononi vya Galaxy iliyopangwa kutumika baadaye mwaka huu hadi mapema 2024.

maswali yanayoulizwa mara kwa mara

1. Samsung TV Plus ni nini?

Samsung TV Plus ni huduma ya utiririshaji bila malipo inayotolewa na Samsung Electronics America. Inatoa ufikiaji wa anuwai ya chaneli, ikijumuisha habari, michezo, burudani, muziki, na zaidi.

2. Ninawezaje kufikia Samsung TV Plus?

Unaweza kufikia Samsung TV Plus kwenye Samsung Smart TV, vifaa vya Galaxy, Smart Monitors, friji za Family Hub na wavuti.

3. Ni nini kinachojumuishwa katika sasisho la bidhaa 5.2?

Usasishaji wa bidhaa 5.2 unajumuisha uboreshaji wa ugunduzi wa maudhui, uzoefu wa watoto waliojitolea wakiwa na vituo na vipindi salama vya familia, kituo kipya cha muziki chenye orodha za kucheza na vituo kutoka Vevo, XITE na Stingray, matoleo ya filamu yaliyopanuliwa na safu ya habari za kina.

4. Je, maudhui mapya yatapatikana kwenye vifaa vyote?

Sasisho la bidhaa na mada mpya zitapatikana mwanzoni kwenye miundo ya Samsung Smart TV kuanzia 2019 hadi 2023. Usambazaji kwa miundo ya ziada ya Smart TV na vifaa vya mkononi vya Galaxy inatarajiwa baadaye mwaka huu hadi mapema 2024.

