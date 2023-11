Simu za Samsung Galaxy S24 Zinasemekana Kuangazia Njia ya mkato ya Kamera ya Instagram kwenye Skrini iliyofungwa

By

Ripoti zinaonyesha kuwa simu zijazo za Samsung Galaxy S24 zinaweza kujumuisha njia ya mkato inayofaa kwa Kamera ya Instagram kwenye skrini iliyofungwa. Ingawa habari haijathibitishwa rasmi na Samsung, picha ya skrini iliyoshirikiwa na Alessandro Paluzzi kwenye jukwaa maarufu la media ya kijamii X inaonyesha uwezekano huu wa kusisimua.

Kwa kawaida, ni programu za mfumo pekee kama vile muziki, hali ya hewa, kengele na taratibu ambazo zimeruhusiwa kwenye skrini iliyofungwa, isipokuwa chache. Hata hivyo, ikiwa tetesi hizi ni za kweli, kuongezwa kwa wijeti ya mitandao ya kijamii kunaweza kuwa mabadiliko makubwa yanayoletwa na One UI 6.1, sasisho jipya la kiolesura cha mtumiaji linalotarajiwa ambalo linatarajiwa kuanza pamoja na mfululizo wa Galaxy S24.

Kulingana na uvumi, watumiaji watasalimiwa na dirisha ibukizi mara ya kwanza wanapofungua Instagram kwenye vifaa vyao vya Galaxy S24. Dirisha ibukizi hili huenda likaomba ruhusa ya kufikia kamera ya Instagram. Kufuatia ruzuku ya ufikiaji, kitufe cha kati kinachoitwa "Chaguzi zaidi ..." inaaminika kuonekana, ikiwapa watumiaji anuwai ya mipangilio ya ziada na njia za mkato zinazohusiana na Kamera ya Instagram.

Ingawa kujumuishwa kwa njia ya mkato ya Instagram kwenye skrini iliyofungiwa kunaweza kuonekana kama urahisi mdogo, inaonyesha dhamira ya Samsung katika kuboresha matumizi ya watumiaji na kukidhi mahitaji yanayobadilika ya wapenda mitandao ya kijamii. Kwa kujumuisha kipengele hiki, Samsung inaweza kutoa njia rahisi na bora kwa watumiaji kufikia Kamera yao ya Instagram moja kwa moja kutoka kwa skrini iliyofungwa, hivyo basi kuondoa hitaji la hatua za ziada za kunasa na kushiriki matukio.

maswali yanayoulizwa mara kwa mara

1. Je, kipengele hiki kitapatikana kwenye miundo yote ya Samsung Galaxy S24?

Kufikia sasa, hakuna habari rasmi kuhusu ni aina gani maalum za Galaxy S24 zitajumuisha njia ya mkato ya Kamera ya Instagram kwenye skrini iliyofungwa. Inashauriwa kusubiri matangazo rasmi au matoleo ya bidhaa kwa maelezo kamili.

2. Je, kipengele hiki kinaweza kubinafsishwa ili kujumuisha programu zingine za mitandao ya kijamii?

Maelezo kuhusu chaguo za kugeuza kukufaa kwa wijeti ya mitandao ya kijamii iliyofungiwa skrini bado haijafichuliwa. Inabakia kuonekana ikiwa Samsung itawapa watumiaji uwezo wa kuongeza njia za mkato kwa majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii au ikiwa kipengele hiki kitasalia pekee kwa Instagram.

3. Je, One UI 6.1 inatumika tu na mfululizo wa Galaxy S24?

Ingawa makala inataja kuwa One UI 6.1 inaweza kuandamana na mfululizo wa Galaxy S24, haimaanishi kuwa sasisho jipya la kiolesura cha mtumiaji litakuwa la kipekee kwa vifaa hivi. Samsung mara nyingi hutoa masasisho ya programu kwenye vifaa vingi, kwa hivyo inaaminika kwamba miundo mingine inayooana inaweza pia kupokea sasisho la One UI 6.1.