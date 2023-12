New York Inakabiliwa na Hatari za Kuegemea kwa Gridi ya Umeme katika Muongo Ujao

By

Ripoti ya hivi majuzi iliyotolewa na Opereta Huru ya Mfumo wa New York (NYISO) inaangazia hatari zinazoweza kutokea kwa utegemezi wa gridi ya umeme ya New York katika mwongo mmoja ujao. Wakati ripoti hiyo ikisema hakuna vitisho vya mara moja, inataka kuzingatiwa kwa umakini kwa changamoto zinazokuja.

Kulingana na Rais na Mkurugenzi Mtendaji wa NYISO Rich Dewey, mtazamo wa muda mfupi wa gridi ya umeme ya New York ni mzuri. Hata hivyo, anaonya kuwa malengo ya uendelevu ya serikali na ukuaji wa sekta ya viwanda vinaweza kuweka mkazo zaidi kwenye gridi ya taifa. Kuanzishwa kwa rasilimali mpya ya nishati safi na inayoweza kurejeshwa, kama vile upepo wa baharini na jua, pamoja na kustaafu kwa vifaa vya uzalishaji mkubwa, huleta maswala ya ugavi na hitaji la kupanga kwa uangalifu.

Dewey anasisitiza umuhimu wa kudumisha uwiano kati ya mitambo ya zamani inayostaafu na kuhakikisha kuwa usambazaji mpya unapatikana. Ripoti hiyo pia inaangazia hitaji la kushughulikia fursa mpya za utengenezaji na ongezeko la mahitaji ya makazi ambayo huja nazo. Ujenzi ujao wa kiwanda cha semicondukta cha Micron huko New York ya Kati ni mfano wa matangazo ya maendeleo ya kiuchumi ambayo yanahitaji kuzingatiwa kwa uangalifu kwa siku zijazo.

Ili kukabiliana na changamoto hizi, ripoti inapendekeza kukamilika kwa miradi kwa wakati na kuongezwa kwa vifaa vipya vya umeme. Pia inasisitiza haja ya kuongeza ufanisi wa nishati na kujiandaa kwa mabadiliko ya uwezekano wa mahitaji ya kilele yanayosababishwa na kuongezeka kwa joto la nyumba.

Ripoti hiyo imezua wasiwasi kutoka kwa mashirika kama Upstate United, ambao wanasema kuwa sera za hali ya hewa za New York zinazidisha shida za kutegemewa kwa gridi ya taifa. Wanatoa wito kwa viongozi wa Albany kufikiria upya mtazamo wao.

Hata hivyo, Idara ya Uhifadhi wa Mazingira ya Jimbo la New York (DEC) na Mamlaka ya Utafiti na Maendeleo ya Nishati ya Jimbo la New York (NYSERDA) zinasisitiza kuwa zinafanya kazi kwa bidii na NYISO kutatua changamoto hizi. DEC inaangazia uwezo wa kuteua "vitengo vya kutegemewa" na NYSERDA inaelekeza kwenye miradi ijayo kama vile Champlain Hudson Power Express, ambayo inatarajiwa kupunguza masuala ya kutegemewa katika Jiji la New York.

New York inapojitahidi kufikia malengo yake ya nishati safi na kukuza ukuaji wa uchumi, ushirikiano kati ya washikadau na mipango makini itakuwa muhimu ili kuhakikisha utegemezi unaoendelea wa gridi ya umeme ya serikali huku ikipunguza athari za kimazingira.