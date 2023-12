Kuongezeka kwa Idadi ya Familia huko New York Opt kwa Elimu ya Nyumbani

By

Ripoti ya hivi majuzi inaonyesha ongezeko kubwa la idadi ya familia katika jimbo la New York ambao wanachagua shule ya nyumbani badala ya elimu ya kawaida ya darasani. Ripoti hiyo, iliyokusanywa na Kituo cha Empire for Public Policy, inaonyesha kwamba kiwango cha elimu ya nyumbani huko New York sasa ni mara mbili ya wastani wa kitaifa. Ongezeko hili limezingatiwa katika muongo mmoja uliopita na limeongezeka zaidi ya mara mbili ikilinganishwa na enzi ya kabla ya janga, likishuhudia ongezeko la 178%.

Ndani ya nchi, ndani ya Wilaya ya Shule ya Jiji la Albany, uandikishaji wa wanafunzi wa shule za nyumbani umeongezeka kwa 57% tangu mwaka wa masomo wa 2017-2018. Hali hii inatokea licha ya kanuni mizito iliyowekwa na serikali, ambayo baadhi yake ni ya miaka ya 1980. Kulingana na TJ Schmidt kutoka Chama cha Ulinzi wa Kisheria wa Shule ya Nyumbani (HSLDA), kanuni hizi mara nyingi huleta matatizo kwa familia, na kuzifanya kuondoka katika jimbo.

Kumekuwa na uhamaji mashuhuri wa familia zinazosoma nyumbani kutoka New York, haswa New York City, hadi Florida. Tofauti na New York, Florida hutoa chaguzi nyingi za shule ya nyumbani na inaruhusu watoto waliosoma nyumbani kushiriki katika michezo. Tofauti hii ya kubadilika na fursa imevutia familia nyingi kutafuta njia mbadala ya elimu ya kitamaduni.

Emily D'Vertola, mchambuzi wa sera ya elimu kutoka Empire Center, anaangazia changamoto za kifedha zinazokabili familia zinazochagua shule ya nyumbani huko New York. Wameelemewa na jukumu la kulipia gharama zote za elimu na nyenzo kutoka mfukoni, pamoja na kuendelea kulipa karo kwa wilaya ya shule ambayo wamejiondoa. Hii ni tofauti na majimbo mengine 32 ambayo yametekeleza programu za uchaguzi wa shule, kuruhusu familia kupata fedha za elimu ili kusaidia shule ya nyumbani au kuhudhuria shule tofauti wanayochagua.

D'Vertola anapendekeza kwamba jimbo la New York lipunguze vizuizi kwa uchaguzi wa shule, hasa kwa familia zenye uhitaji mkubwa zinazoishi katika wilaya zilizoshindwa au zilizo na wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kwa kufanya hivyo, serikali inaweza kutoa usaidizi mkubwa na chaguo kwa familia zinazozingatia elimu ya nyumbani kama njia mbadala ya elimu ya kitamaduni.

Kadiri idadi ya familia zinazochagua kusomea shule ya nyumbani ikiendelea kukua huko New York, ni muhimu kushughulikia changamoto zinazowakabili na kuchunguza fursa za mageuzi ya elimu.