Mod Mpya Inaboresha Uzoefu wa Ukombozi wa Red Dead kwenye PC

Mod iliyotolewa hivi karibuni kwa emulator ya Ryujinx kwenye PC imewapa mashabiki wa Red Dead Redemption sababu ya kufurahi. Mod, inayojulikana kama Injector ya Kudhibiti Lengo la Kipanya, huongeza usaidizi asilia wa kulenga kipanya na harakati za kamera, na kuboresha uchezaji wa mchezo kwenye Kompyuta.

Kama wachezaji wengi wanajua, Red Dead Redemption bado haijatolewa rasmi kwenye PC, na kuwaacha mashabiki wakitamani kucheza jina hili pendwa. Ingawa kuna viigizaji vinavyopatikana, kama vile Xenia Xbox 360 na viigizaji vya Yuzu na Ryujinx Switch, ulinganisho wa hivi majuzi umeonyesha kuwa Ryujinx hutoa uigaji bora zaidi wa toleo la Badili la mchezo.

Moduli ya Kichomeo cha Mouse Aim Control inakamilisha matumizi haya kwa kuruhusu wachezaji wa Kompyuta kudhibiti kamera ya mchezo kwa njia sawa na Red Dead Redemption 2 kwenye Kompyuta. Ingawa mod kwa sasa inatumika tu na Ryujinx, muundaji ametaja kuwa toleo la Yuzu pia liko kwenye kazi. Kwa kuongeza, wanafanya kazi kwenye mod sawa ya The Legend of Zelda: Machozi ya Ufalme.

Kwa wachezaji wa Kompyuta ambao wamekuwa wakingoja kwa hamu fursa ya kupata Ukombozi wa Red Dead kwenye Kompyuta, mod hii inatoa fursa nzuri. Fuata kwa urahisi maagizo ya usakinishaji yaliyotolewa ili kujumuisha mod katika uchezaji wako na upate manufaa kamili ya kulenga kipanya na harakati za kamera.

Ingawa Red Dead Redemption tayari inapatikana duniani kote kwa Nintendo Switch na PlayStation, toleo la awali linaweza kufurahishwa kwenye PlayStation 3 na Xbox 360. Kutolewa tena kwa mchezo huo kulitangazwa rasmi na Rockstar mnamo Agosti mwaka huu, na kuwasisimua mashabiki kwa fursa ya kuhuisha. au uzoefu kwa mara ya kwanza hadithi ya mwanaharamu wa zamani John Marston katika matukio yaliyofuatia ukombozi wa 2 wa Red Dead ulioshutumiwa sana. Toleo jipya pia linajumuisha upanuzi wa hadithi ya kusisimua, Undead Nightmare, inayotoa mabadiliko ya kusisimua kwenye aina ya Magharibi kama Marston. vita dhidi ya kundi la zombie lisilochoka na hutafuta tiba katika mazingira yasiyo ya kawaida.

Usikose fursa hii nzuri ya kuboresha utumiaji wako wa Ukombozi wa Red Dead kwenye Kompyuta yako ukitumia moduli ya Injector ya Mouse Aim Control. Jijumuishe katika ulimwengu unaovutia wa John Marston na uanze safari ya kusisimua kama hakuna nyingine.

Maswali:

Swali: Je, Red Dead Redemption inapatikana rasmi kwenye PC?

A: Hapana, Red Dead Redemption haijatolewa rasmi kwa Kompyuta. Hata hivyo, waigizaji kama Ryujinx hutoa njia kwa wachezaji wa Kompyuta kupata uzoefu wa mchezo.

Swali: Je, moduli ya Injector ya Kudhibiti Lengo la Panya itafanya kazi na emulators zingine?

J: Hivi sasa, mod inaoana na Ryujinx pekee, lakini muundaji pia anafanyia kazi toleo la Yuzu.

Swali: Je, kuna mods nyingine zinazopatikana kwa Red Dead Redemption?

A: Modder pia anafanya kazi kwenye mod sawa ya The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wachezaji wanaweza kutarajia maboresho ya ziada kwa matumizi yao ya michezo ya kubahatisha.