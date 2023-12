Raleigh Anauza Ardhi kwa Habitat for Humanity kwa Maendeleo ya Makazi ya bei nafuu

By

Viongozi wa jiji la Raleigh wamefanya hatua muhimu kukabiliana na kupanda kwa gharama ya makazi kwa kuuza kipande cha ardhi cha thamani ya zaidi ya $650,000 kwa Habitat for Humanity ya Wake County kwa $1 pekee. Mali hiyo, iliyoko karibu na eneo la GoRaleigh Park-and-Ride kwenye Barabara ya Poole, itatumika kwa ujenzi wa nyumba tisa za jiji kama sehemu ya mradi wa kitongoji cha Habitat for Humanity's Old Poole Place. Maendeleo haya yanalenga kutoa chaguzi za nyumba za bei nafuu kwa wanunuzi wa nyumba waliohitimu kwa mara ya kwanza.

Kati ya nyumba tisa za mijini, mbili zitafanywa kuwa nafuu kwa kaya zinazopata hadi 60% ya Mapato ya Wastani wa Eneo (AMI), na kipato cha juu cha $67,980 kwa familia ya watu wanne. Nyumba saba zilizobaki za jiji zitaweza kumudu kwa kaya zinazopata hadi 80% ya AMI, na wastani wa $90,650 kwa familia ya watu wanne. Jiji linakadiria bei ya mauzo ya awali kuwa karibu $322,000 kwa wale wanaofikia kikomo cha 60% cha AMI na takriban $354,000 kwa wale wanaofikia kikomo cha 80% cha AMI.

Meneja wa Jiji Marchell Adams-David alionyesha kufurahishwa na fursa ya umiliki wa nyumba wa bei nafuu, akisema kuwa jiji limekuwa likitoa fursa kwa nyumba za bei nafuu kwa mwaka mzima. Ushirikiano huu na Habitat for Humanity utaruhusu familia tisa zaidi kununua nyumba za bei nafuu na kuboresha ufikiaji wa usafiri wa umma kwa wakazi wa mtaa wa Old Poole Place.

Kando na mauzo ya ardhi ya bei ya chini, kaya zinaweza pia kustahiki hadi $45,000 kupitia Mpango wa Usaidizi wa Raleigh wa Homebuyer, ambao husaidia kwa malipo ya chini na gharama zingine za kufunga ili kupunguza zaidi bei ya jumla ya nyumba. Kwa kutoa ruzuku kwa maendeleo ya bei nafuu na kufanya ardhi kupatikana kwa gharama iliyopunguzwa, jiji linalenga kusaidia watengenezaji katika kudumisha uwezo wa kumudu makazi katika jamii.

Mkurugenzi Mtendaji wa Habitat Wake Patricia Burch alitoa shukrani kwa ushirikiano wa muda mrefu wa jiji, akionyesha matokeo chanya ambayo ushirikiano utakuwa nayo katika kuongeza upatikanaji wa makazi kwa kila mtu katika jamii. Mpango huu unalingana na dhamira ya Habitat for Humanity ya kutoa nyumba salama na za bei nafuu kwa wale wanaohitaji.