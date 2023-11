Sony itafichua Kikosi cha Kusisimua cha PlayStation Plus mnamo Novemba

Sony imetoka kutangaza safu yake ya michezo ya PlayStation Plus Premium na Katalogi ya Michezo ya Ziada kwa mwezi wa Novemba. Kwa mseto wa matoleo mapya na mada za kawaida, waliojisajili wako kwenye raha. Kivutio cha safu hii ni RPG maarufu sana, Dragon's Dogma: Dark Arisen, ambayo inajitayarisha kwa huduma mnamo Novemba 21.

Iliyoundwa na Capcom, Dragon's Dogma ilitolewa mwaka wa 2012 kwa PS3 na Xbox 360. Baadaye ilipokea toleo lililoboreshwa, Dark Arisen, kwa ajili ya PS4 na Xbox One mwaka wa 2017. Mchezo huu una hadithi ya kusisimua ambayo wachezaji hucheza. jukumu la Arisen, shujaa mwenye nguvu ambaye anaanza harakati za kumshinda joka na kuzuia apocalypse inayotabiri. Kwa hadithi yake ya kuvutia, mbinu za mapigano zinazohusika, na mfumo bunifu wa uandaji wa Pawn, Dragon's Dogma imepata umaarufu wa kipekee wa mashabiki kwa miaka mingi.

Kando na Dogma ya Dragon: Dark Arisen, safu ya Novemba inajumuisha anuwai ya mada. Kuanzia bandari ya PS5 ya Teardown, inayopatikana kuanzia siku ya kwanza, hadi nyimbo za asili kama vile Grandia na PaRappa the Rapper 2, kuna kitu kwa kila mtu. Wapenzi wa RPG wako kwenye tafrija haswa na Eiyuden Chronicle: Rising na Ambition ya Nobunaga: Taishi pia kwenye orodha.

Ingawa kuwasili kwa michezo hii mipya ni habari ya kusisimua, ni vyema kutambua kwamba baadhi ya majina yataondoka kwenye Katalogi ya Mchezo wa PlayStation Plus mnamo Novemba 21. Mashabiki watakuwa na hadi wakati huo kufurahia michezo kama vile Ace of Seafood, Dandara: Toleo la Majaribio ya Kuogopa na. Wakati Wangu kwa Portia.

Wasajili wa PlayStation Plus wanaweza kutarajia mwezi wenye shughuli nyingi mnamo Novemba, na safu ya kuvutia ya michezo ya kufurahia. Iwe wewe ni shabiki wa RPG au unapendelea aina nyinginezo, kuna mengi ya kukuburudisha. Hakikisha umeweka alama kwenye kalenda zako za Novemba 21 mada hizi mpya zinazosisimua zitakapopatikana.

maswali yanayoulizwa mara kwa mara

1. Je, ni lini michezo mipya itaongezwa kwenye PlayStation Plus Premium na Katalogi ya Michezo ya Ziada?

Michezo hiyo mpya imepangwa kuongezwa Novemba 21.

2. Je, Dogma ya Dragon: Arisen ya Giza inafaa kucheza?

Kabisa! Dogma ya Dragon: Arisen ya Giza inachukuliwa kuwa RPG ya ibada ya kawaida iliyopunguzwa na hadithi ya kuvutia, mechanics ya kufurahisha ya mapigano na mfumo wa kipekee wa pamoja. Ni hakika thamani ya kuangalia nje.

3. Ni michezo gani itaondoka kwenye Katalogi ya Michezo ya PlayStation Plus mnamo Novemba?

Michezo itakayoondoka kwenye katalogi mnamo Novemba 21 ni pamoja na Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition, na My Time at Portia, miongoni mwa mingineyo.