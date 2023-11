Katalogi ya Masasisho ya PS Plus yenye Mchezo Mpya wa PS5 na Matoleo ya Majaribio kwa Wanaojisajili Kulipiwa

By

Katika hali ya kushangaza, michezo kadhaa imeingia kimya kimya katika vifurushi vya usajili vya PS Plus Extra na Premium. Kwa upande mmoja, tuna mchezo mdogo uliochapishwa na Ubisoft ambao sasa unatoa toleo la PS5, na kwa upande mwingine, safu ya mada zinazopatikana kwa uchezaji bila malipo kupitia matoleo ya majaribio. Kuna kitu kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na RPG kuu kutoka Square Enix na mchezo wa beat 'em up ambao ulizua hisia baada ya kutolewa. Hebu tuangalie kwa karibu.

Mchezo Mpya wa Ubisoft kwa PS Plus Ziada

Kwanza kabisa, Ubisoft imetoa toleo jipya la moja ya michezo yake midogo bila tangazo lolote la awali. Mchapishaji ameongeza toleo la PS5 la mchezo wao wa UNO. Ndio, umesoma kwa usahihi. Na usiwe na haraka sana kukataa, kwani mchezo ni maarufu sana. Sio bahati mbaya kwamba toleo jipya limetolewa. Toleo hili la PS5 la UNO sasa ni sehemu ya katalogi ya Ubisoft+ na hata linatolewa kama "msalaba" na mchezo wa awali wa UNO wa PS4. Kwa hivyo, mchezo pia umejiunga na mkusanyiko unaopatikana kupitia PS Plus Extra. Toleo hili la PS5 huleta uboreshaji mbalimbali wa picha na sauti ili kupatana na viwango vya sasa.

Ili tu kuonyesha upya kumbukumbu yako, UNO ni mchezo wa kadi ya familia ambapo lengo ni kuondoa kadi zote mkononi mwako mbele ya wapinzani wako. Ni mchezo wa kufurahisha na wa kusisimua wenye mizunguko isiyotarajiwa. Ubisoft imekuwa ikitoa marekebisho ya mchezo huu maarufu kwa miaka, na kila wakati wanafanikiwa kupata mafanikio madogo.

Onyesho Nyingi Mpya katika PS Plus Premium

Kisha, waliojisajili kwenye PS Plus Premium wana sababu ya kufurahi, kwani wimbi jipya la onyesho limefika. Menyu ni pamoja na RPG ya hatua na Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, wapiga risasi wasiochanganyikiwa kama vile Evil West, na uigaji kadhaa wa mbio kama vile TT Isle of Man na MotoGP 23. Ikumbukwe miongoni mwa onyesho ni Sifu, mdundo mkali ambao ulizua tafrani. baada ya kutolewa, shukrani kwa choreographies maridadi na mwelekeo wa kipekee wa kisanii. Mwishowe, inafaa kutaja kwamba Wizard with a Gun, mojawapo ya michezo ya hivi punde ya Devolver, pia ni sehemu ya safu hii.

Matoleo Mapya ya Jaribio katika PS Plus Premium

AFL 23

Msingi wa Mgogoro: Ndoto ya Mwisho VII Reunion

CyberTD

Ubaya Magharibi

Pointi ya mechi

MotoGP 23

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

sifu

Tri6: Usio na mwisho

TT Isle of Man: Panda Ukingo 3

Mchawi mwenye Bunduki

Kila toleo la majaribio hutoa saa moja au zaidi ya uchezaji. Kama kawaida, unaweza kupata michezo hii mipya moja kwa moja kwenye kichupo cha onyesho au kupitia ukurasa wa duka wa kila mada, na maendeleo yako yote yatahifadhiwa ikiwa utaamua kufanya ununuzi wa kudumu. Sasa ndio wakati mwafaka wa kuridhisha hamu yako na kujaribu mada hizi za kusisimua!

Maswali

Je, ninaweza kucheza toleo la PS5 la UNO ikiwa ninamiliki toleo asili la PS4?

Ndiyo, toleo la PS5 la UNO linapatikana kama njia ya kununua. Kwa hivyo, ikiwa unamiliki mchezo asili wa UNO kwenye PS4, unaweza pia kufikia toleo la PS5 bila gharama yoyote ya ziada.

Je, ninaweza kucheza matoleo ya majaribio katika PS Plus Premium kwa muda gani?

Kila toleo la majaribio hutoa idadi mahususi ya saa za uchezaji. Muda unaweza kutofautiana kwa kila mchezo, kwa hivyo ni bora kuangalia maelezo ndani ya maelezo ya mchezo au kupitia ukurasa wa duka.

Je, maendeleo yangu yatahifadhiwa nikiamua kununua mchezo baada ya kucheza toleo la majaribio?

Ndiyo, maendeleo yoyote utakayofanya wakati wa toleo la majaribio yatahifadhiwa na kuendelezwa ikiwa utachagua kununua mchezo kabisa.