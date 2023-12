Mkuu wa Uajemi: Trela ​​Iliyopotea ya Taji Inavuja, Ikifichua Onyesho Linaloweza Kuchezwa

Trela ​​iliyovuja ya mchezo unaotarajiwa sana, Prince of Persia: The Lost Crown, imechukua mtandao kwa kasi. Trela ​​hiyo, ambayo ilipakiwa kimakosa na PlayStation Brazil na imeondolewa, ilifichua maelezo mapya ya kusisimua kuhusu mchezo huo, ikiwa ni pamoja na kutolewa kwa onyesho linaloweza kuchezwa tarehe 11 Januari.

Ingawa uvujaji huo umewaacha mashabiki wakiwa wamekata tamaa kuhusu kukosekana kwa tangazo la Tuzo za Mchezo wa mwaka huu, bila shaka kumezua shauku na matarajio mengi. Mashabiki wenye mawazo ya haraka walifanikiwa kunasa na kupakia upya video hiyo, na kuruhusu hadhira pana kupata muhtasari wa kile ambacho mchezo hutoa.

Kionjo kipya hakiangazii tu hadithi ya kuvutia ya mchezo lakini pia hutoa maarifa zaidi kuhusu uchezaji wenyewe. Kuanzia sehemu za jukwaa za kukaidi kifo hadi mfuatano mkali wa mapigano, trela ya dakika mbili inaonyesha michoro ya kuvutia ya mchezo na kuwatambulisha wachezaji kwa Sargon, mhusika mkuu wa mchezo.

Mkuu wa Uajemi: Taji Iliyopotea, iliyotangazwa mapema mwaka huu, ni alama mpya ya mchezo pendwa wa Ubisoft. Wakati mchapishaji bado anafanyia kazi Prince of Persia: The Sands of Time Remake, The Lost Crown iko tayari kutoa hadithi mahususi yenye mbinu na taswira za ubunifu.

Mnamo Juni, wachezaji waliobahatika walipata fursa ya kupata muhtasari wa moja kwa moja wa mchezo. Maoni yalikuwa chanya kwa wingi, huku wachezaji wakisifu mabadiliko ya kipekee ya mchezo kuelekea mtindo wa 2D Metroidvania. Mbinu hii isiyotarajiwa imeibua maisha mapya katika mfululizo huu, na kuwaacha mashabiki wakiwa na shauku na shauku ya kile kitakachokuja.

Hivi majuzi, wakati wa wasilisho la Nintendo Direct, picha zaidi za uchezaji zilizinduliwa, zikionyesha zaidi asili ya mchezo. Kwa kila muhtasari, Mkuu wa Uajemi: Taji Iliyopotea inaendelea kustaajabisha na kujenga matarajio ya kutolewa kwake ujao.

Huku mashabiki wakingoja kwa hamu kuwasili kwa onyesho linaloweza kuchezwa, ni wazi kwamba Prince of Persia: The Lost Crown inajitayarisha kuwa mchezo unaozingatia misingi yake huku ukitoa matukio mapya ya kusisimua kwa wachezaji. Januari 2024 haiwezi kuja hivi karibuni!