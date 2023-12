Pokémon Scarlet na Violet: Pokemon Maarufu Anarudi katika Upanuzi wa Hazina Zilizofichwa

Trela ​​mpya imetolewa kwa ajili ya upanuzi ujao wa Pokémon Scarlet na Violet, The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Diski, ambayo inatarajiwa kuzinduliwa tarehe 14 Desemba 2023. Ingawa tayari tulijua kuhusu Pokémon Terapagos maarufu, imekuwa hivyo. ilifichua kuwa magwiji wanaopendwa na mashabiki pia watajitokeza. Wanaojiunga na tukio hilo ni Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo, na Lunala.

Sio tu kwamba viumbe hawa mashuhuri watarudi, lakini wengine wengi kutoka kwa safu nzima ya Pokémon pia watakuwa wakirejea. Wakufunzi watapata fursa ya kukutana na ndege wa asili wa hadithi kama vile Entei, Suicune, na Raikou. Ili kufanya hivyo, lazima wakamilishe hadithi kuu ya Hazina Zilizofichwa za Sehemu ya Sifuri Sehemu ya 2: Diski ya Indigo na wakutane na mhusika anayeitwa Snacksworth katika Blueberry Academy.

Wakufunzi wanaweza kushiriki katika Mapambano ya Blueberry (BBQs) katika Terarium na kupata vitafunio kutoka kwa Snacksworth. Vitafunio hivi vitawaruhusu kukutana na Pokémon fulani maarufu kutoka kwa mfululizo ndani ya eneo la Paldea. Snacksworth pia atashiriki ujuzi wake wa kina kuhusu wakufunzi hawa wa Pokemon na regale na hadithi za matukio yake ya kishujaa pamoja nao.

Mbali na kurudi kwa Pokémon maarufu, Pokémon Scarlet na Violet watakuwa na hali mpya ya kusisimua ya Synchro. Wachezaji ambao wameendelea vya kutosha katika tukio hili wataweza kutumia Mashine ya Synchro kuona ulimwengu kupitia macho ya Pokemon wanayopenda.

Na si kwamba wote! Pokemon yote iliyotangulia pia itapatikana katika Pokémon Scarlet na Violet, na kuongeza chaguo zaidi na anuwai kwa wakufunzi.

Ingawa Pokémon Scarlet na Violet wameleta mawazo mapya ya ujasiri, ukaguzi kutoka kwa IGN unakadiria upanuzi wa 6/10. Ukaguzi unataja kuwa ingawa dhana ni nzuri, kuna baadhi ya vipengele ambavyo huhisi kuwa havijakamilika au havijakamilika katika utekelezaji wa mchezo.

Je, unafurahi kukutana na Pokémon maarufu na kuchunguza ulimwengu uliopanuliwa wa Pokémon Scarlet na Violet? Uzinduzi wa Hazina Zilizofichwa za Eneo la Zero: Diski ya Indigo iko karibu, kwa hivyo jitayarishe kuanza safari mpya na Pokemon uipendayo!