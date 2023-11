Mapinduzi PlayStation Mchezo Orodha ya Katalogi ya Novemba

Orodha ya Orodha ya Michezo ya PlayStation ya Novemba inatoa aina mbalimbali za kusisimua za uchezaji, zilizojaa ghasia za magari, fujo, matukio ya kusisimua na zaidi. Uchaguzi wa mwezi huu ni pamoja na Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Ambition ya Nobunaga: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, River City Melee Mach!!, Grandia, na Jet Moto.

Teardown, tukio la ubomoaji linalochochewa na adrenaline, huchukua hatua kuu kwani inazinduliwa kwa ajili ya wanachama wa PlayStation Plus Extra na Premium pekee. Panga heist kamili kwa kutumia utatuzi wa matatizo bunifu, nguvu ya kinyama na kila kitu kinachokuzunguka katika mazingira yanayoweza kuharibika kabisa na shirikishi. Unda njia za mkato kwa kubomoa kuta na vilipuzi au magari, panga vitu, jenga miundo na utumie vitu vinavyoelea kwa manufaa yako. Lakini kuwa mwangalifu usishikwe!

Dogma ya Dragon: Arisen ya Giza ni mchezo unaoshutumiwa sana-RPG ambao unachanganya mapambano ya kusisimua na uhuru wa kuchunguza ulimwengu mkubwa wazi wa Gransys. Chagua kutoka kwa miito tisa tofauti na uanze safari yako mwenyewe na washirika wa AI wanaojulikana kama Pawns. Tumia ustadi wa kutisha na uchawi ili kuchukua wanyama wa kitambo au kupanda juu yao kwa mashambulio ya karibu na ya kibinafsi. Toleo hili la mwisho la Dogma ya Dragon linajumuisha DLC zote zilizolipwa hapo awali.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On inaleta mapambano makali ya timu 2-on-2 kwenye PlayStation. Dhibiti suti za rununu kutoka kwa mada mbalimbali za Gundam katika bandari hii ya dashibodi ya mchezo maarufu wa ukutani. Cheza kama zaidi ya suti 180 kutoka kwa vichwa 36 vya ukumbi, pamoja na suti mbili ambazo hazijawahi kuonekana.

Kisiwa cha Dead Island: Toleo la Dhahiri la Riptide linawasilisha tukio la Zombie Apocalypse maishani. Jijumuishe katika toleo hili lililorekebishwa la tukio la mtu wa kwanza, kamili na DLC zote zilizotolewa hapo awali. Okoka mlipuko mkubwa wa zombie kwenye kisiwa cha tropiki cha Banoi, kwa kutumia vita vya melee na kushiriki katika ushirikiano wa kweli wa wachezaji 4.

Superliminal changamoto kwa wachezaji kutatua puzzles haiwezekani kwa kufikiri nje ya boksi na kutarajia zisizotarajiwa. Mchezo huu wa mafumbo wa mtu wa kwanza, unaozingatia mtazamo na udanganyifu wa macho, unaangazia ulimwengu uliotulia, simulizi ya kuvutia na vipengele vya ajabu kweli.

Eiyuden Chronicle: Rising ni hatua ya RPG iliyowekwa katika ulimwengu sawa na Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Furahia mapigano ya haraka na mechanics ya kuboresha mji unaposaidia kujenga upya mji baada ya tetemeko la ardhi. Suluhisha mizozo kati ya wasafiri na wenyeji na uimarishe uhusiano wako na wahusika mbalimbali wa mchezo.

Matarajio ya Nobunaga: Taishi, jina la mkakati na Koei Tecmo, inaruhusu wachezaji kuwa Daimyō na kutawala ukoo. Boresha nchi yako kupitia utawala wa kiraia, diplomasia na uwezo wa kijeshi unapolenga kupata ukuu katika mchezo huu wa kihistoria wa kuiga.

Jake Hunter Mbadala: Daedalus The Awakening of Golden Jazz ni riwaya ya kuona ya kusisimua ya uhalifu iliyowekwa katika Jiji la New York. Tatua mafumbo, wahoji washukiwa na ufichue ukweli wa kifo cha babu wa mhusika mkuu katika fumbo hili la kusisimua la mauaji.

River City Melee Mach!! huleta tena 'Pigana nayo!' sehemu ya mfululizo wa Renegade/River City, inayojulikana kwa mafanikio yake mwishoni mwa miaka ya 80. Likiwa na timu 30, wahusika 180, na zaidi ya hatua 250 tofauti maalum, toleo hili lililowezeshwa huruhusu wachezaji wanne kushindana kwa wakati mmoja. Vidhibiti rahisi hurahisisha marafiki na familia kujiunga, au unaweza kuwapa changamoto wachezaji kutoka duniani kote mtandaoni.

Grandia, RPG ya kawaida ya PS1, inarudi na mfumo wake wa kimkakati wa vita. Anza safari ya kusisimua kama Justin, msafiri kijana, na ufichue mafumbo ya ustaarabu uliopotea. Imeimarishwa kwa uwasilishaji wa juu, kurejesha nyuma, kuhifadhi haraka na vichujio maalum vya video, toleo hili la Grandia linatoa utumiaji wa kina zaidi.

Jet Moto, mkimbiaji wa kizazi kijacho wa mbio za motocross PS1, ana nyimbo 10 kali kwa wanaotafuta msisimko. Chukua udhibiti wa baiskeli ya mwituni yenye uwezo wa kuangusha taya na kushindana dhidi ya waendeshaji 20 katika maeneo mbalimbali. Pata hewa kubwa juu ya nchi kavu, baharini, barafu na theluji katika uzoefu huu wa mbio za juu za Octane.

Kwa safu tofauti na ya kusisimua, Katalogi ya Mchezo wa PlayStation ya Novemba hutoa kitu kwa kila mchezaji. Iwe unajishughulisha na matukio ya heist, RPG, michezo ya mafumbo au hatua ya haraka, kuna mada ambayo yanaendana na ladha yako. Jitayarishe kwa mwezi mmoja wa matumizi kamili ya michezo kwenye dashibodi yako ya PlayStation.

Maswali ya mara kwa mara

1. Je, ninaweza kucheza Teardown ikiwa mimi si mwanachama wa PlayStation Plus Extra au Premium?

Hapana, Teardown inapatikana kwa wanachama wa PlayStation Plus Extra na Premium pekee.

2. Je, DLC zote zimejumuishwa kwenye Dogma ya Dragon: Arisen ya Giza?

Ndiyo, DLC zote zilizolipwa zilizotolewa hapo awali zimejumuishwa katika Dogma ya Dragon: Dark Arisen, na kuifanya kuwa toleo la mwisho la mchezo.

3. Je, ni suti ngapi zinazoweza kuchezwa kwenye Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On?

Zaidi ya suti 180 kutoka kwa mada 36 katika toleo la ukumbi wa michezo zinaweza kuchezwa katika Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, pamoja na suti mbili za ziada ambazo hazijawahi kuonekana katika toleo la ukumbi wa michezo hapo awali.

4. Je, ninaweza kucheza Dead Island: Riptide Definitive Edition katika hali ya ushirikiano?

Ndiyo, Dead Island: Riptide Definitive Edition inatoa ushirikiano wa kweli wa wachezaji 4 kulingana na hadithi kwa uzoefu wa kusisimua wa wachezaji wengi.

5. Ni nini hufanya Superliminal kuwa ya kipekee?

Superliminal ni mchezo wa mafumbo wa mtu wa kwanza ambao huwapa changamoto wachezaji wenye mafumbo yasiyowezekana kulingana na mtazamo na udanganyifu wa macho. Inaangazia ulimwengu uliotii, masimulizi ya kuvutia, na vipengele ambavyo vinakiuka matarajio ya kawaida.