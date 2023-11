Sony Inaongeza Mchezo Wenye Utata kwenye Katalogi ya PlayStation Plus

Sony hivi majuzi imekabiliwa na ukosoaji kwa majina duni yaliyoongezwa kwenye huduma yake ya PlayStation Plus katika miezi michache iliyopita. Hata hivyo, kampuni inaonekana kuchukua hatua ya kijasiri kwa kujumuisha mchezo unaojadiliwa sana, The Lord of the Rings: Gollum, katika orodha yake ya 2023.

Uamuzi huo umezua hisia tofauti miongoni mwa wachezaji. Wakati wengine wamekatishwa tamaa na nyongeza, wengine hupata ucheshi katika chaguo lenye utata. Iliyotolewa miezi michache iliyopita mwezi wa Mei, The Lord of the Rings: Gollum ilishindwa kuwavutia wachezaji kwa misheni yake ya ajabu, taswira zisizovutia na uchezaji unaorudiwa. Haishangazi, kwa sasa inashikilia ukadiriaji wa "hasi zaidi" kwenye Steam.

Ukosoaji uliozingira mchezo huo ulikuwa mkubwa kiasi kwamba hata mtengenezaji wake, Daedalic Entertainment, alihisi kulazimika kutoa taarifa ya kuomba radhi kwa mapungufu. Muda mfupi baada ya mchezo kutolewa, studio ya ukuzaji ilikabiliwa na kufungwa na kuamua kuangazia uchapishaji badala yake.

Huku washindani wa Mchezo wa Mwaka wa 2023 wakipamba moto eneo la michezo, The Lord of the Rings: Gollum huenda asipokee sifa zozote. Utendaji wake duni na mapokezi mabaya huifanya kuwa nyongeza isiyo ya kawaida kwenye orodha ya PlayStation Plus.

Katika habari zinazohusiana, wachezaji wanaweza kutarajia mchezo ujao wa matukio unaoitwa Lord of the Rings: Tales of the Shire. Kwa kuchanganya vipengele kutoka kwa mada maarufu kama vile Stardew Valley na ulimwengu unaopendwa wa Middle-earth, mchezo huu unatarajiwa kutolewa mwaka wa 2024. Tunatumahi, utatoa uzoefu wa kuvutia na wa kufurahisha zaidi kwa mashabiki wa franchise ya Lord of the Rings.

maswali yanayoulizwa mara kwa mara

1. Je! ni alama gani ya Bwana wa pete: Gollum?

Bwana wa pete: Gollum kwa sasa ina ukadiriaji "hasi" kwenye Steam.

2. Je, kulikuwa na utata wowote kuhusu kuachiliwa kwa The Lord of the Rings: Gollum?

Ndiyo, mchezo ulikosolewa kwa misheni yake isiyofikiriwa, mazingira mafupi, michoro duni na uchezaji unaorudiwa. Msanidi programu, Daedalic Entertainment, hata aliomba msamaha kwa mapungufu ya mchezo.

3. Wachezaji wanaweza kutarajia nini kutoka kwa Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire ni mchezo ujao wa matukio ambao unachanganya vipengele kutoka Stardew Valley na ulimwengu wa Kati-ardhi. Imepangwa kutolewa mnamo 2024, na kuwapa mashabiki uzoefu wa kipekee wa michezo ya kubahatisha.