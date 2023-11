Majina Safi ya Indie Yanakuja kwa Kubadilisha Nintendo: Ulimwengu wa Ugunduzi na Vituko

By

Wakati wa Onyesho la Dunia la Indie la hivi majuzi lililofanyika Novemba 2023, Nintendo alizindua safu ya kusisimua ya michezo ya indie ambayo itapamba Nintendo Switch katika mwaka ujao. Miongoni mwa mada zinazovutia zinazoelekea kwenye dashibodi maarufu ya kubebeka, tangazo moja lilitofautiana na mengine. Mchezo unaoshuhudiwa sana wa sci-fi, Outer Wilds, unaojulikana kwa uvumbuzi wake wa kuvutia na mechanics ya muda, hatimaye utawasili kwenye Nintendo Switch mwezi ujao.

Hapo awali ilidhihakiwa mnamo 2021, kutolewa kwa Outer Wilds kwenye Nintendo Switch kulicheleweshwa, na kuwaacha mashabiki wakiwa na hamu ya kusasishwa. Jambo la kushukuru, mchezo uliibuka tena wakati wa Maonyesho ya Ulimwengu wa Indie, huku Annapurna Interactive ikionyesha mchezo wa kustaajabisha wa kutumia anga za juu kulingana na fizikia iliyoundwa kwa ajili ya Swichi. Toleo linalokuja kwenye console linaitwa Outer Wilds: Toleo la Archaeologist, ambalo linajumuisha Echoes ya Jicho DLC. Wachezaji wanaweza kutarajia kufurahia tukio hili la kusisimua kidigitali kuanzia Desemba 7, na toleo la kimwili limepangwa kufanyika mwaka ujao.

Outer Wilds haikuwa vito pekee vya indie kupokea uthibitisho wa bandari ya Nintendo Switch. Core Keeper, Moonstone Island, Planet of Lana, Heavenly Bodies na Backpack Hero pia wanaelekea kwenye kiweko, wakipanua maktaba ya kuvutia mada huru zinazopatikana kwa wamiliki wa Nintendo Switch. Zaidi ya hayo, mashabiki wa michezo ya awali ya Game Boy Advance watafurahi kujua kwamba Shantae Advance: Risky Revolution, jina ambalo halikuwahi kuona mwanga wa siku mwanzoni mwa miaka ya 2000, hatimaye linakamilika na kutolewa kwenye Nintendo Switch.

Maonyesho ya Ulimwengu wa Indie yalipoendelea, yalitoa muhtasari wa michezo mipya na ya kusisimua ambayo wachezaji wanaweza kutazamia. On Your Tail, mchezo wa uchunguzi unaotegemea kadi na Michezo ya Humble na Michezo ya Kukumbukwa, huleta mabadiliko ya kiubunifu kwa aina ya upelelezi. Star Name Eos, tukio la upigaji picha wa uhakika na kubofya, huahidi hali ya kipekee na ya kuvutia kwa wachezaji wanaotafuta uchezaji mpya na wa kuvutia.

Zaidi ya hayo, Nintendo aliwashangaza mashabiki kwa kuacha kivuli majina kadhaa ambayo yalionyeshwa wakati wa onyesho. Michezo kama vile Kuomboleza, Shujaa wa Mkoba, Furahia Diner, Passpartout 2: Msanii Aliyepotea, na hata onyesho la Death Trick: Double Blind ilipatikana papo hapo kwa wachezaji walio na hamu ya kupiga mbizi.

Nintendo Switch inaendelea kuthibitisha matumizi yake mengi kama jukwaa, na kuvutia aina mbalimbali za michezo ya indie ambayo huwavutia wachezaji kwa ubunifu wao na mbinu za kipekee za uchezaji. Kwa kuwasili kwa mada hizi mpya katika miezi ijayo, wamiliki wa Nintendo Switch wanaweza kutarajia ulimwengu usio na kikomo wa uvumbuzi na matukio mikononi mwao.