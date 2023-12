Askari wa Jimbo la New York Tom Nitti Atoa Wimbo Mpya Akiwashirikisha Washiriki wa Zamani wa "The Voice"

By

Mwanajeshi wa Jimbo Tom Nitti, ambaye hivi karibuni aliacha shindano maarufu la uimbaji "Sauti" kwa sababu za kibinafsi, bado anaendeleza kazi yake ya muziki. Nitti, mwimbaji mahiri wa nchi kutoka New Hartford, NY, alishiriki wimbo mpya kwenye mitandao ya kijamii Jumatatu akiwashirikisha washiriki wengine wawili kutoka "The Voice." Wimbo huo, unaoitwa "One Night Stand," unaonyesha sauti za kupendeza za Nitti na kupatanisha sauti za Bias na Lennon VanderDoes.

Ingawa wimbo huo bado haupatikani kwenye majukwaa ya utiririshaji, umewapa mashabiki matumaini ya muziki zaidi kutoka kwa Nitti katika siku zijazo. Licha ya kuondoka kwake kutoka kwa "Sauti," mwimbaji huyo mwenye umri wa miaka 31 anaendelea kujitolea kwa mapenzi yake ya muziki. Nitti alionyesha shukrani zake kwa msaada unaoendelea kutoka kwa mashabiki wake, marafiki, na familia, huku akikiri kwamba watoto wake ndio kipaumbele chake cha juu.

Wakati akishindana kwenye "Sauti," Nitti alikuwa kwenye Timu ya Reba na kufikia wahitimu sita wa juu. Sauti yake ya kipekee, inayoonyesha "twang" ya kupendeza ilivutia umakini wa majaji Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani, na Niall Horan. Maonyesho ya Nitti, yakiwemo majarida ya Stevie Wonder ya “Imesainiwa, Imetiwa Muhuri, Nimetolewa (Mimi ni Wako)” na The Temptations’ “(I Know) I’m Losing You,” yaliwavutia majaji na watazamaji sawa.

Kabla ya ushiriki wake katika "Sauti," Nitti alifanya majaribio ya onyesho hilo miaka minane iliyopita lakini akajiondoa baada ya kukubaliwa katika Chuo cha Polisi cha New York State Troopers. Kufuatia kuhitimu kwake shule ya upili, alihudumu katika jeshi, akipata Moyo wa Purple kwa majeraha aliyopata wakati wa huduma yake nchini Afghanistan. Kisha Nitti alifuata nyayo za baba yake kwa kujiunga na utekelezaji wa sheria na akawa Askari wa Serikali katika 2015. Pamoja na majukumu yake kama askari, Nitti hufanya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na kuimba "Wimbo wa Taifa" katika matukio rasmi, wakati wote akiwalea watoto wawili.

Kujitolea kwa Nitti kwa kazi yake ya muziki bado hakuyumbi, na maonyesho yake yajayo yanajumuisha tamasha mnamo Desemba 15 kwenye "Nashville's Next Showcase" huko Jordan, Mashabiki wa NY wanaweza kununua tikiti za hafla hiyo kwenye vivenu.com. Licha ya kuondoka kwake kutoka kwa "Sauti," safari ya Nitti katika tasnia ya muziki inaendelea, akiahidi maonyesho ya kukumbukwa zaidi na muziki mpya kwa mashabiki wake wanaokua kila wakati.