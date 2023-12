Hakuna Programu ya CMF Huibua Maswala ya Usalama: Mtaalamu Afichua Athari

By

Muhtasari: Uchanganuzi wa hivi majuzi wa usalama wa mtandao umebaini hatari kubwa za usalama katika programu ya Nothing's CMF, na kuhatarisha ufaragha wa data ya mtumiaji. Programu ya CMF, yenye jukumu la kudhibiti saa mahiri na vifaa vya masikioni vya TWS kutoka kwa Nothing, imeshindwa kusimba vya kutosha maelezo ya mtumiaji, na hivyo kufichua data nyeti kama vile barua pepe na nenosiri. Ufichuzi huo unaibua wasiwasi kuhusu usalama wa jumla wa bidhaa za Nothing na programu zinazohusiana.

Kulingana na matokeo ya msanidi programu wa Android Dylan Roussel, mbinu ya usimbaji fiche ya programu ya CMF Watch, ambayo ililenga kulinda data ya mtumiaji, ilikuwa na hitilafu. Ingawa programu ilisimbwa kwa njia fiche maelezo ya barua pepe na nenosiri, pia ilimruhusu mtu yeyote anayetumia programu kusimbua data nyeti kwa kutumia ufunguo sawa. Kimsingi, mchakato wa usimbaji fiche haukufanya kazi, na hivyo kuweka taarifa za faragha za watumiaji hatarini.

Roussel aligundua hatari ya usalama mnamo Septemba na mara moja akaarifu Hakuna. Hata hivyo, kulikuwa na ukosefu wa ufuatiliaji kutoka kwa kampuni baada ya mawasiliano ya awali. Kwa hivyo, hitilafu za usimbaji fiche bado zinaendelea katika programu ya Kutazama ya CMF, na hivyo kuacha barua pepe za watumiaji hatarini hata baada ya majaribio ya kurekebisha ulinzi wa nenosiri.

Zaidi ya programu ya Kutazama ya CMF, programu nyingine ya Nothing, Nothing Chats, pia inakabiliwa na uchunguzi kuhusu usalama wa data. Ingawa Hakuna kilichoahidiwa kuweka picha na ujumbe salama, ripoti zinaonyesha kuwa data ya mtumiaji imehifadhiwa kwenye seva, ambayo inaweza kufikiwa na watu ambao hawajaidhinishwa. Ufichuzi huu unaibua wasiwasi kuhusu usiri na viwango vya faragha vinavyotekelezwa na Nothing katika mfumo ikolojia wa programu yake.

Zaidi ya hayo, muunganisho wa hivi majuzi wa Nothing wa Sunbird, unaounganisha Android na iMessage, umesababisha kengele zaidi. Watumiaji wanashauriwa kuchukua tahadhari zaidi ili kulinda Vitambulisho nyeti vya Apple kutokana na hatari inayoweza kutokea ya Sunbird kupata na kutazama maudhui ya ujumbe kutoka kwa programu.

Athari za kiusalama ndani ya programu ya Nothing's CMF na programu zingine zinazohusiana zinatia shaka dhamira ya kampuni kwa faragha ya mtumiaji na usalama wa data. Kadiri watumiaji wanavyozidi kutegemea vifaa mahiri, inakuwa muhimu kwa watengenezaji wa bidhaa na wasanidi programu kuweka kipaumbele katika hatua madhubuti za usalama ili kulinda taarifa za mtumiaji ipasavyo.