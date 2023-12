Mtayarishaji Mpendwa wa TV Norman Lear Amefariki akiwa na umri wa miaka 101

Mtayarishaji mashuhuri wa televisheni Norman Lear, anayejulikana kwa sitcoms za msingi kama vile "All in the Family" na "The Jeffersons," alifariki akiwa na umri wa miaka 101 nyumbani kwake Los Angeles, kama ilivyotangazwa na familia yake kwenye tovuti yake. Maonyesho ya Lear yalileta pamoja vichekesho na maoni ya kijamii, yakikabiliana na mada za ubaguzi wa rangi, ufeministi, na ukosefu wa usawa wa kijamii, na yakawa nguvu kuu katika ukadiriaji wa mtandao katika miaka ya 1970.

Familia ya Lear ilimtaja kama mtu mdadisi, mstahimilivu, na mwenye huruma ambaye aliipenda sana nchi yake. Licha ya kukabiliwa na kukataliwa na kutiliwa shaka awali, aliendelea kuandika kuhusu maisha halisi ya Wamarekani wa kila siku, hatimaye akapata mafanikio kwa kuonyesha "upumbavu wa hali ya binadamu" kwenye televisheni.

"Wote katika Familia," onyesho kuu la Lear ambalo lilionyeshwa kwa mara ya kwanza mnamo 1971, lililenga familia ya Bunker, ikionyesha mawazo yao madogo, chuki, na kupendwa kwa kushangaza. Mfululizo huo ulishinda tuzo nyingi, ikiwa ni pamoja na Emmy kwa Mfululizo Mpya Bora. Mkurugenzi Rob Reiner, ambaye alionyesha mkwe wa Archie Bunker kwenye kipindi, alionyesha upendo wake kwa Lear na kutoa rambirambi kwa familia yake.

Mafanikio ya Lear yalienea zaidi ya “All in the Family,” alipotoa mijadala kama vile “Sanford and Son,” “Maude,” na “Good Times.” Alihusisha uhalisi wa wahusika wake na uzoefu halisi wa maisha ya waandishi wake, akisema kuwa kupata hadhira kuwajali wahusika ni muhimu kwa kupata kicheko cha kweli.

Kando na kazi yake ya televisheni, Lear pia alikuwa na athari katika tasnia ya filamu. Alihudumu kama mtayarishaji mkuu wa filamu kama vile "The Princess Bibi" na "Fried Green Tomatoes," na filamu yake ya "Divorce American Style" ilipata uteuzi wa Tuzo la Academy. Utetezi wa kisiasa wa Lear ulisababisha kuanzishwa kwa shirika la kiliberali la People for the American Way.

Licha ya kukosolewa na kuwa shabaha ya wahafidhina kutokana na maoni yake ya huria, Lear aliendelea kutetea imani yake. Ushawishi wake kwenye televisheni na utamaduni maarufu ulikuwa kwamba "Kabla ya Norman" na "Baada ya Norman" ikawa enzi zinazotambulika katika tasnia.

Hata katika miaka yake ya baadaye, Lear alibaki hai katika kazi yake. Akiwa na umri wa miaka 95, alishirikiana na Jimmy Kimmel kutengeneza na kuandaa vipindi vya "Live Mbele ya Hadhira ya Studio," ambavyo vilipokea sifa kuu na kushinda Tuzo za Primetime Emmy.

Athari ya kudumu ya Lear na michango ilitambuliwa na kuheshimiwa sana. Alipokea Nishani ya Urais ya Uhuru kutoka kwa Rais Clinton mnamo 1999 na akaingizwa katika Kituo cha Kennedy cha Sanaa ya Uigizaji mnamo 2017. Akiwa ndiye mteule mzee zaidi na mshindi wa Emmy akiwa na umri wa miaka 97, Lear alivunja rekodi na kuendelea kuwatia moyo wengine.

Maisha marefu ya Norman Lear yalitokana na shauku yake ya kazi, upendo wa familia yake, na furaha ya kicheko. Urithi wake kama mwanzilishi katika televisheni na bingwa wa masuala ya kijamii utaendelea kuathiri tasnia hiyo kwa miaka mingi ijayo.