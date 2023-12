Utafiti Mpya Unaonyesha Wazazi Wengi huko New Jersey Wanatoa Usaidizi wa Kifedha kwa Watoto Wazima

By

Uchunguzi wa hivi majuzi uliofanywa na USA TODAY umefichua kwamba wengi wa wazazi huko New Jersey wanatoa msaada wa kifedha kwa watoto wao walio watu wazima. Utafiti huo, ambao uliwachunguza wazazi 5,000 katika majimbo 36, uligundua kuwa 72% ya wazazi huko New Jersey hutoa kiwango fulani cha usaidizi wa kifedha kwa watoto wao wazima.

Inafurahisha, New Jersey ilishika nafasi ya pili katika taifa, nyuma tu ya Washington, linapokuja suala la wazazi kusaidia watoto wao wazima. Takwimu hii inaonyesha kuwa hali ngumu ya kiuchumi imewafanya vijana wengi kutafuta usaidizi wa kifedha kutoka kwa wazazi wao ili waweze kuendesha maisha yao.

Kwa wastani, wazazi wa New Jersey huwapa watoto wao $583 kila mwezi ili kusaidia kwa gharama mbalimbali. Usaidizi huu unajumuisha kulipa bili, gharama za burudani, mboga, usafiri, na hata kusaidia kulipa madeni. Kwa kweli, New Jersey ilishika nafasi ya kwanza katika majimbo ambapo wazazi wanasaidia kikamilifu watoto wao watu wazima kulipa madeni yao.

Utafiti huo pia ulifichua kwamba wazazi wa New Jersey wanaamini kwamba umri wa miaka 25 ndio wakati watoto wao wanapaswa kujitegemea kifedha. Imani hii inaweka New Jersey kama jimbo la tatu, kufuatia Massachusetts na New York, ambapo wazazi wanatarajia watoto wao watu wazima wajitegemee katika umri wa mapema.

Ingawa wazazi wengi huko New Jersey wanatoa usaidizi wa kifedha, uchunguzi uligundua kuwa mara nyingi waliweka masharti ya usaidizi wao. Masharti haya ni pamoja na kuhitaji watoto wao kupata kazi, kuhudhuria matibabu, au kuepuka tabia hatari. Licha ya hali hizi za dharura, asilimia 84 ya wazazi waliripoti kwamba usaidizi wa kifedha wanaotoa haujasababisha chuki au matatizo katika uhusiano wao na watoto wao watu wazima.

Kwa jumla, utafiti huu unaonyesha jukumu muhimu ambalo wazazi huko New Jersey wanatekeleza katika kusaidia watoto wao watu wazima katika nyakati hizi ngumu za kiuchumi.