Sasisho la Pokémon GO: Siri ya Articuno ya Kivuli Imefunuliwa!

Katika habari za hivi punde za Pokémon GO, wachezaji walipatwa na mshangao walipogundua kwamba Shadow Articuno, Pokémon maarufu wa Ice na Flying, amekuwa bosi wa 5-Star Shadow Raid. Hapo awali iliaminika kuwa mdudu, Niantic Support imethibitisha kuwa uwepo wa Shadow Articuno ni wa kimakusudi na utapatikana katika Shadow Raids ya nyota tano hadi Novemba 30, 2023. Ufichuzi huu umewaacha wakufunzi wakishangaa ni vitu gani vingine vya kushangaza vinavyowangoja katika ulimwengu wa Pokémon GO. .

Kujumuishwa kwa Kivuli Articuno kunaongeza kipengele cha kusisimua kwenye mchezo, kwani wachezaji watapata fursa ya kumpa changamoto Pokémon huyu mwenye nguvu na uwezekano wa kumnasa kama Pokémon Kivuli. Ingawa wakufunzi wengine walitarajia kuonekana kwa Pokémon mwingine mashuhuri, uamuzi wa Niantic kumshirikisha Shadow Articuno huongeza viwango vya msisimko kwa wachezaji waliojitolea wanaotafuta changamoto mpya. Hakikisha kuangalia ukurasa wa Pokémon GO wa Uvamizi wa Sasa kwa orodha kamili ya Wakubwa wa Uvamizi wa Kivuli mnamo Novemba 2023.

Wafadhili wa McDonald's PokéStops nchini Kanada

Ushirikiano kati ya McDonald's na Pokémon GO unaendelea kushamiri, ukiwavutia wakufunzi kote ulimwenguni. Kufuatia ushirikiano katika Ufaransa, Japan, na nchi nyingine mbalimbali, McDonald's imeelekeza mawazo yake kwa Kanada. Wapenzi wa Pokémon GO kote Kanada wameripoti kuonekana kwa PokéStops inayofadhiliwa na McDonald katika maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na Waterloo, Calgary na Québec.

Jambo la kufurahisha ni kwamba, ufadhili huu unaonekana kuambatana na McDonald alipoanzisha tena ofa ya kadi ya Pokémon mwaka wa 2023. Ofa hiyo, inayopatikana kupitia Happy Meals, huwawezesha mashabiki kukusanya kadi 15 za ziada za Pokémon. Kadi hizi zitakuwa na mandhari ya Pokémon Scarlet na Violet. Ingawa Ujerumani na Austria zitaanzisha ofa hiyo mnamo Julai, Uingereza ikifuata mkondo huo mnamo Agosti, tarehe za kutolewa kwa nchi zingine bado hazijatangazwa. Kwa fursa za kusisimua kwa mkusanyiko wa Pokémon wa ndani ya mchezo na halisi, ni wakati mzuri kwa wakufunzi wa Kanada kukumbatia ushirikiano wa Pokémon GO-McDonald.

Sasisha Hoja: Masuala ya Muunganisho katika Toleo la 0.289

Wakufunzi walipakua kwa hamu sasisho la hivi punde zaidi la Pokémon GO, toleo la 0.289, ili kukumbana na matatizo ya muunganisho kwenye vifaa vyao vya GO+ na GO++. Baadhi ya wakufunzi wameripoti arifa zilizokiuka, huku wengine wakikumbana na hitilafu kamili ya kifaa. Ingawa ni vigumu kubainisha michanganyiko mahususi ya kifaa cha Android na matoleo yaliyoathiriwa zaidi, data ya awali inapendekeza kwamba vifaa vinavyotumia Android 14 vinaweza kukabiliwa zaidi na matatizo ya muunganisho.

Jumuiya ya Pokémon GO inatumai kuwa Niantic atasuluhisha tatizo hili haraka, kwani wamiliki wa GO+ na GO++ wamekabiliwa na changamoto kama hizo hapo awali. Kampuni inapofanya kazi ya kurekebisha suala hili, wakufunzi wanashauriwa kukaa kwa ajili ya masasisho na, ikihitajika, wachunguze chaguo mbadala ili kuboresha matumizi yao ya Pokémon GO kwa sasa.

Maswali

1. Je, Shadow Articuno inapatikana katika Pokémon GO?

Ndiyo, Shadow Articuno kwa sasa anapatikana kama bosi wa Uvamizi wa Nyota 5 hadi Novemba 30, 2023.

2. PokéStops zinazofadhiliwa na McDonald ziko wapi nchini Kanada?

Maeneo yaliyothibitishwa ni pamoja na Waterloo (Ontario), Calgary (Alberta), na Québec, miongoni mwa mengine.

3. Ni kadi gani za Pokémon zimeangaziwa katika ukuzaji wa Mlo wa Furaha wa McDonald?

Ofa ya kadi ya Pokémon ya 2023 katika Milo ya Furaha ya McDonald itajumuisha kadi kulingana na Pokémon Scarlet na Violet.

4. Ni masuala gani ya muunganisho yametokea na sasisho la 0.289 katika Pokémon GO?

Wakufunzi wanaotumia vifaa vya GO+ na GO++ wameripoti arifa zilizovunjika na hitilafu za kifaa baada ya kusasishwa hadi toleo la 0.289.

