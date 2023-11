Enzi Mpya ya Ulimwengu wa Vita vya Kivita: Kuwezesha Alt-O-Holics

Kuachilia uhuru na muunganisho ambao haujawahi kushuhudiwa, upanuzi unaotarajiwa sana, World of Warcraft The War Within, unatazamiwa kuleta mageuzi katika uchezaji wa alt. Msanidi wa mchezo, Blizzard, amethibitisha kuanzishwa kwa kipengele kipya cha kusisimua kinachojulikana kama World of Warcraft Warbands wakati wa tangazo lao la hivi majuzi la BlizzCon 2023.

Vita vya Vita vya Ulimwengu ni dhana ya msingi ambayo inakuza muunganisho kati ya wahusika wengi ndani ya akaunti ya Battle.net. Kwa kipengele hiki, wachezaji wanaweza kutarajia unyumbufu na urahisi ulioimarishwa wakati wa kubadilishana kati ya wahusika tofauti. Hawatalazimika tena kuvumilia mchakato wa kuchosha wa kurejesha umaarufu au kubadili benki. Usasisho huu unaoendelea huahidi mpito usio na mshono, unaowawezesha wachezaji wa alt kuzama kikamilifu katika vipengele mbalimbali vya mchezo bila kipingamizi.

Athari za Vita vya Vita vya Ulimwenguni ni kubwa sana. Wachezaji sasa wanaweza kuonyesha hadi herufi nne kwenye skrini yao ya uteuzi, wakitumia mandhari ya kuvutia inayoonekana ya "Warband themed scene." Zaidi ya hayo, kuanzishwa kwa mfumo huu kunaruhusu kushiriki sifa, makusanyo, mafanikio, maendeleo ya ulimwengu wazi, sarafu, zana na ufikiaji wa Benki ya Warband iliyojitolea. Muunganisho huu unahusu mabadiliko yote, bila kujali makundi, kuimarisha dhana ya uchezaji wa uchezaji wa umoja.

Blizzard amethibitisha kuwa vikundi vingi na sifa zitakazoletwa katika sasisho lijalo la 11.0 zitakuwa Warband kote. Kwa kuongeza, wachezaji wataweza kuhamisha gia zilizochaguliwa kati ya herufi kwa kutumia benki ya Warband. Gia hii, iliyoainishwa kama "Warbound," inaweza kushirikiwa na alts lakini inakuwa ya moyo pindi inapowekwa. Zaidi ya hayo, wachezaji wanaweza kutarajia kufungua "gia ya juu ilvl Warbound" kupitia shughuli mbalimbali ndani ya mchezo.

Hasa, maudhui yaliyopo pia yatapata matibabu ya Warband. Mafanikio mengi ya urithi ambayo hapo awali yalikuwa ya mhusika mmoja yatabadilishwa, na kuwaruhusu wachezaji kuyapitia kwenye Warband yao yote. Sehemu za ndege, pia, zitapanuliwa ili kujumuisha Warbands.

Athari za Vita vya Vita vya Ulimwenguni huenea zaidi ya mechanics ya uchezaji. Transmogs, au sura za urembo, zitapatikana kote kwenye Warband, bila kujali aina ya silaha. Hii ina maana kwamba kupata mwonekano maalum kwa mhusika mmoja kunairuhusu kutumiwa na wahusika wengine ndani ya Warband. Zaidi ya hayo, vipengee vyote vya bind-on-pickup sasa vitajifunza kiotomatiki, na hivyo kuondoa mzigo wa kujipatia vipengee rudufu.

Kuanzishwa kwa Vita vya Vita vya Ulimwenguni kumekutana na matarajio na msisimko mkubwa. Wachezaji wa Alt wana hamu ya kukumbatia uhuru usio na kifani na unyumbulifu unaojumuisha sasisho hili. Jumuiya ya Ulimwengu ya Vita vya Kivita inaposubiri kwa hamu kutolewa kwa The War Within, mustakabali wa uchezaji bora unaonekana kung'aa kuliko hapo awali.

maswali yanayoulizwa mara kwa mara

World of Warcraft Warbands ni nini?

World of Warcraft Warbands ni kipengele kipya kilicholetwa katika upanuzi, The War Within, ambacho huruhusu muunganisho wa kina kati ya herufi nyingi ndani ya akaunti ya mchezaji ya Battle.net.

Je! ni faida gani ambazo World of Warcraft Warbands inawapa wachezaji wa alt?

Vita vya Vita vya Ulimwengu huboresha sana hali ya uchezaji wa alt kwa kuwezesha ubadilishanaji wa wahusika bila mshono, sifa zinazoshirikiwa, mikusanyiko, mafanikio, zana na ufikiaji wa Benki ya Warband iliyojitolea.

Je! Vita vya Vita vya Ulimwenguni vitaathiri transmogs?

Ndiyo, mfumo mpya unaruhusu transmogs kupatikana katika Warband, bila kujali aina ya silaha. Kupata mwonekano maalum kwa mhusika mmoja huiruhusu kutumiwa na wahusika wengine ndani ya Warband.

Je, vitu vya kubeba-on-pick bado vinaweza kuuzwa?

Hapana, vipengee vya bind-on-pickup sasa vitajifunza kiotomatiki, hivyo basi kuondoa hitaji la kufanya biashara mwenyewe au kupata nakala ya bidhaa.

