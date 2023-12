Netflix Inaleta Trilogy ya Grand Theft Auto kwa Majukwaa ya Rununu

By

Netflix imetangaza kuwa itaongeza majina ya zamani kutoka kwa safu ya kitabia ya Grand Theft Auto kwenye safu yake ya michezo ya kubahatisha ya rununu. "Grand Theft Auto: The Trilogy - Toleo la Dhahiri," linalojumuisha "Grand Theft Auto III," "Grand Theft Auto: Vice City," na "Grand Theft Auto: San Andreas," zitapatikana kwa wateja wa Netflix kwenye majukwaa ya simu. kuanzia Desemba 14. Michezo imesasishwa mahususi kwa vifaa vya mkononi na itapatikana kupitia Apple App Store, Google Play na programu ya simu ya Netflix.

Hatua hii ya kimkakati ya Netflix inakuja huku matarajio yakiongezeka ya kutolewa kwa "Grand Theft Auto 6," sehemu inayofuata inayotarajiwa katika mfululizo. Rockstar Games, msanidi programu nyuma ya Grand Theft Auto, hivi majuzi alitangaza kuwa trela ya kwanza ya mchezo huo itatolewa mapema Desemba.

Uamuzi wa Netflix wa kujumuisha majina haya maarufu ya GTA katika safu yao ya michezo inalingana na mkakati wao wa jumla wa kuongeza thamani ya huduma zao kwa watumiaji. Bila matangazo, ununuzi wa ndani ya programu, au ada za ziada, Netflix inalenga kutoa matumizi jumuishi ya michezo moja kwa moja ndani ya huduma yao kuu ya kutiririsha.

Mbali na trilogy ya Grand Theft Auto, Netflix imekuwa ikipanua maktaba yake ya michezo ya kubahatisha ya simu, ikitoa zaidi ya michezo 80 katika aina mbalimbali. Mkali huyo wa utiririshaji ana mipango ya kuendelea kukuza ushiriki wake na michezo katika miaka ijayo.

Pamoja na kuongezwa kwa mfululizo wa Grand Theft Auto, Netflix inaendelea kubadilisha matoleo yake ya michezo ya kubahatisha, ambayo tayari yanajumuisha michezo kulingana na mfululizo maarufu wa filamu na filamu. Safu hiyo inajumuisha michezo kama vile "Chicken Run: Eggstraction," "Money Heist: Interactive Fiction," "Shadow and Bone: Enter the Fold," na "The Dragon Prince: Xadia." Mchezo wa vitendo wa wachezaji wengi kulingana na filamu za "Rebel Moon" za Zach Snyder pia unatengenezwa.

Kwa ujumla, upanuzi wa Netflix katika tasnia ya michezo ya kubahatisha unalenga kuongeza ushiriki wa wateja na kutoa uzoefu wa burudani wa kina kwa wanaofuatilia.

