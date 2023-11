Nyimbo Mpya ya Evrod Cassimy ya Krismasi Inasaidia Wakazi wa Mamlaka ya Nyumba ya Chicago

By

Ripota wa NBC Chicago na mtangazaji wa wikendi, Evrod Cassimy, anaeneza shangwe za sikukuu Ijumaa hii Nyeusi kwa kuachia wimbo wake mpya wa Krismasi, "Please Come Home for Christmas." Muziki huu wa muziki wa R&B unaonyesha shauku ya kuwa karibu na wapendwa wako wakati wa msimu wa sherehe na hutumika kama ukumbusho wa umuhimu wa familia.

Kinachotofautisha wimbo wa Krismasi wa Cassimy ni kwamba 100% ya mapato yatatolewa kusaidia wakaazi wa Mamlaka ya Makazi ya Chicago. Kwa kununua au kuhifadhi mapema wimbo huo, hautapata tu kufurahia wimbo mzuri bali pia kuchangia jambo linalofaa.

Kipaji cha muziki cha Evrod Cassimy kinaendana na kazi yake kama mwandishi wa habari maarufu. Mbali na mafanikio yake katika kuripoti, Cassimy ametoa albamu tatu za studio na hata amepata fursa ya kutumbuiza pamoja na icons kama Patti LaBelle na Boyz II Men.

Unaweza kuagiza mapema au kuhifadhi mapema "Tafadhali Njoo Nyumbani kwa Krismasi" kwa kutarajia toleo lake la Ijumaa Nyeusi. Kwa kufanya hivyo, unaonyesha msaada wako kwa wakaazi wa Mamlaka ya Nyumba ya Chicago na ustawi wao wakati wa msimu wa likizo.

