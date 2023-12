Msanidi wa mchezo wa Sony, Naughty Dog, aligonga vichwa vya habari wiki iliyopita ilipotangaza kughairi mchezo wa wachezaji wengi uliowekwa katika ulimwengu maarufu wa Last of Us. Wakati mashabiki walikuwa wakitarajia kutolewa kwake, studio ilifichua kuwa mwelekeo wake umeelekezwa kwenye michezo ya simulizi ya mchezaji mmoja, ambayo imefafanua urithi wa Naughty Dog.

Uamuzi wa kughairi The Last of Us Online ulichochewa na ufahamu kwamba kusaidia mchezo kama huo kwa maudhui ya baada ya uzinduzi kutahitaji uwekezaji mkubwa wa rasilimali kwa muda mrefu. Hili lingeathiri vibaya ukuzaji wa mada za baadaye za mchezaji mmoja, na hivyo kusababisha Naughty Dog kutathmini upya vipaumbele vyake.

Naughty Dog sasa inapungua maradufu juu ya kujitolea kwake kwa uzoefu wa mchezaji mmoja na imethibitisha kuwa inafanyia kazi zaidi ya mchezo mmoja mkubwa wa mchezaji mmoja. Mabadiliko haya ya kimkakati yanalingana na msukumo mpana wa Sony wa matarajio yake ya huduma ya moja kwa moja, kwani kampuni ilirekebisha mpango wake wa kuachilia michezo 12 ya huduma ya moja kwa moja kufikia Machi 2026 hadi sita.

Kughairiwa kwa The Last of Us Online hakukutarajiwa kabisa. Mnamo Mei, mchezo ulicheleweshwa kufuatia ripoti za Sony kutathmini tena mwelekeo wake. Zaidi ya hayo, ripoti ya Kotaku mnamo Oktoba ilionyesha kuwa mchezo huo ulisimamishwa. Dalili hizi za matatizo zilidokeza uamuzi wa hatimaye kuachana na mradi.

Ingawa mashabiki wanaweza kusikitishwa na kughairiwa kwa The Last of Us Online, bado wanaweza kutazamia The Last of Us Part II Remastered, itakayotolewa tarehe 19 Januari 2024. Zaidi ya hayo, onyesho la HBO ambalo lina sifa tele kwa msingi wa hakimiliki litatolewa. itarejea kwa msimu wake wa pili mnamo 2025.

Huku Naughty Dog inavyosonga mbele, inasalia kujitolea kutoa simulizi zinazovutia za mchezaji mmoja, kuhakikisha kwamba mashabiki wanaweza kuendelea kufurahia usimulizi wa hadithi ambao studio hiyo inajulikana.