Mwenyekiti wa MTA Awakosoa Maafisa wa New Jersey Juu ya Sera za Ushuru

Katika mkutano na wanahabari wa hivi majuzi, Mwenyekiti wa MTA Janno Lieber alionyesha kufadhaika kwake na ukosoaji unaokuja kutoka kwa maafisa wa New Jersey kuhusu mpango wa bei wa msongamano wa jiji la New York. Lieber aliwataja wakosoaji kuwa wanafiki, akionyesha kwamba New Jersey inatoza ada za juu kwenye barabara zao kuu. Alielezea kusikitishwa kwake kwamba viongozi wa New Jersey hawakuwa wameshauriana na MTA kuhusu sera za utozaji ushuru kwa Jersey Turnpike na Garden State Parkway.

Lieber pia alisisitiza kuwa mitaa ya Jiji la New York ni ya watu wa New York na kwamba msongamano unaosababishwa na trafiki kutoka nchi jirani ya New Jersey huathiri maisha yao ya kila siku. Licha ya mfumo wa utozaji ushuru wa New Jersey, Gavana Phil Murphy amewasilisha kesi mahakamani dhidi ya mpango wa upangaji bei wa msongamano, akidai haukuwatendea haki wakazi wa New Jersey.

Mwenyekiti wa MTA pia alilenga Mwakilishi wa New Jersey wa Marekani Josh Gottheimer, akimkosoa kwa kushindwa kushughulikia njia isiyokamilika ya Hudson-Bergen Light Rail katika wilaya yake. Lieber alitoa wito kwa Gotteimer na wengine waliojitangaza kuwa wasuluhishi wa matatizo kwa kukosa kuchukua hatua katika kusaidia usafiri wa watu wengi.

Kujibu, msemaji wa Gotteimer alitaja jukumu lake muhimu katika kupitisha mswada wa miundombinu ambao ulipata ufadhili mkubwa kwa miradi ya MTA. Gotteimer alitetea ahadi yake ya kuboresha mifumo ya usafiri wa umma huko New Jersey na New York.

Licha ya upinzani na kesi za kisheria, Gavana wa New York Kathy Hochul alitetea kwa uthabiti mpango wa bei ya msongamano, akitaja uwezekano wake wa kuleta mabadiliko kwa mfumo wa usafiri wa jiji hilo. MTA inalenga kuzindua mpango wa utozaji ushuru mwezi Mei na kuzalisha dola bilioni 1 kila mwaka kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu.

Ingawa mpango huo unaungwa mkono na wengi, unakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka maeneo ya mijini. Kura ya maoni ya hivi majuzi ilionyesha kuwa wakazi wengi katika Kaunti za Nassau na Suffolk wanapinga ushuru huo, ingawa takwimu zinaonyesha kuwa wasafiri wengi kutoka maeneo hayo tayari wanatumia usafiri wa umma.

Wakati mjadala ukiendelea, wabunge wa chama cha Republican wanalenga kuinua upinzani huu dhidi ya Hochul na Democrats katika uchaguzi ujao. Hata hivyo, inabakia kuonekana jinsi mpango wa bei ya msongamano utakavyofanyika na kama unaweza kutimiza malengo yake ya kupunguza msongamano wa magari na kufadhili uboreshaji muhimu wa mifumo ya usafiri ya Jiji la New York.