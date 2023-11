Kifungu Kipya: Msukuma wa Matangazo wa Xbox kwa Wito wa Wajibu: Vita vya Kisasa III

By

Watumiaji wa Xbox walikutana na tangazo maarufu leo, likiwahimiza kununua Call of Duty: Modern Warfare III, toleo la hivi punde zaidi katika biashara maarufu ya michezo ya kubahatisha. Skrini ya Splash, ambayo ilionekana wakati wa kuwasha kiweko, imezua hisia tofauti kati ya wachezaji.

Wakati baadhi ya mashabiki wa Xbox walionyesha furaha yao kwa kampeni mpya na kukumbatia tangazo hilo kwa shauku, wengine hawakufurahishwa sana. “Huyu ni bubu. Sichezi Wito wa Wajibu; Sijawahi kununua Call of Duty. Sipaswi kuwasha Xbox yangu na jambo la kwanza ninaloona liwe nyongeza ya mchezo, au jambo lolote lile,” alisema mtumiaji mmoja ambaye hajaridhika.

Ulinganisho ulifanywa kwa ofa sawa kwa Starfield, mchezo mwingine uliotarajiwa sana, ambao ulipata matibabu mafupi ya skrini wakati wa uzinduzi wake mnamo Septemba. Wasiwasi uliibuliwa kuhusu uwezekano wa kuingiliwa kwa mbinu kama hizo za utangazaji kusonga mbele.

"Sidhani kama ni jambo kubwa kama ni tukio au toleo la mtu wa kwanza, lakini ninaweza kuona ni kwa nini watu hawatalipenda," alihurumia mtumiaji mwingine.

IGN iliwasiliana na Xbox kwa maoni lakini hakupokea jibu wakati wa kuandika.

Kando na skrini ya Splash, Xbox pia inatoa usuli unaoweza kupakuliwa unaomshirikisha mhusika mpendwa Captain Price kutoka kwa franchise ya Call of Duty.

Msukumo huu wa utangazaji wa Xbox for Call of Duty: Modern Warfare III unakuja baada ya upataji wa hivi majuzi wa Microsoft wa Activision Blizzard kwa kiasi kikubwa cha dola bilioni 69. Ingawa mpango wa uuzaji wa PlayStation wa Call of Duty utaendelea hadi 2024, umiliki mpya wa Xbox haujawazuia kutangaza ununuzi wa vito vyao vya taji.

Wito wa Ushuru: Vita vya Kisasa III vitatolewa kwa hatua, kuanzia na ufikiaji wa mapema wa kampeni mnamo Novemba 2 kwa wateja wa kuagiza mapema. Mchezo utaendelea na simulizi kutoka kwa Vita vya Kisasa vya Pili na kutambulisha vipengele vipya kama vile Misheni ya Kupambana na Wazi, huku wachezaji wengi wakipatikana mnamo Novemba 10.

Maswali:

Swali: Wito wa Wajibu: Vita vya Kisasa III ni nini?

A: Wito wa Ushuru: Vita vya Kisasa III ni mchezo wa video maarufu sana na toleo jipya zaidi katika franchise ya Call of Duty.

S: Je, Call of Duty: Modern Warfare III inapatikana kwenye Xbox?

Jibu: Ndiyo, Wito wa Ushuru: Vita vya Kisasa III vinapatikana kwenye Xbox, pamoja na mifumo mingine.

Swali: Skrini ya Splash ni nini?

J: Skrini ya Splash ni picha au tangazo linaloonyeshwa wakati programu ya kompyuta au console inapozinduliwa.

Swali: Wito wa Ushuru: Vita vya Kisasa III vitatolewa lini?

Jibu: Ufikiaji wa mapema wa kampeni ulianza tarehe 2 Novemba 2022, huku wachezaji wengi wakipatikana tarehe 10 Novemba 2022.

Swali: Microsoft ilipata Activision Blizzard kwa kiasi gani?

A: Microsoft ilinunua Activision Blizzard kwa $69 bilioni.

Vyanzo: IGN (https://www.ign.com)