Mamilionea Warudi New York City Wapatao Chini Wanapoondoka

Ripoti ya hivi majuzi kutoka kwa Taasisi ya Sera ya Fedha isiyo ya faida inaonyesha hali ya kushangaza katika Jiji la New York: mamilionea wanamiminika mjini huku wakazi wanaopata chini ya $172,000 wakihama. Jambo hili linaonyesha mabadiliko makubwa katika mazingira ya kiuchumi ya jiji.

Wakati Jiji la New York lilipata kipindi kifupi cha afueni kwa watu wa kipato cha chini wakati wa janga hili, watu wanaopata mapato ya juu sasa wanarudi na wanakabiliwa na ukuaji wa utajiri wao. Uchambuzi wa ripoti hiyo wa data ya ACS unaonyesha kuwa licha ya kuwapoteza mamilionea 2,400 kutoka 2020 hadi 2022, jiji lilipata mamilionea 17,500 wakati huo huo.

Kinyume chake, watu wa New York wenye mapato ya chini wanachagua kuondoka jijini. Ripoti hiyo inaangazia kwamba watu binafsi wanaopata kati ya $32,000 na $65,000 walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuhama. Zaidi ya wakazi 65,000 wa New York katika mabano haya ya mapato walihamishwa kutoka 2017 hadi 2022, ikilinganishwa na zaidi ya watu 50,000 wa New York waliopata zaidi ya $172,000. Kwa jumla, karibu wakazi 200,000 wa New York wanaopata chini ya $172,000 waliondoka jijini katika kipindi hicho cha miaka mitano.

Sababu za utofauti huu zinaweza kuhusishwa na kuimarika kwa uchumi wa New York kufuatia janga hili. Hapo awali, jiji lilipata msafara mkubwa wa watu wenye mapato ya juu ambao waliweza kufanya kazi kwa mbali. Kutokana na hali hiyo, kodi ilishuka na baadhi ya wakazi waliweza kumudu nyumba ambazo hapo awali hazikuweza kufikiwa. Walakini, hali ilibadilika mwishowe kama kodi ilianza kupanda tena. Mnamo Oktoba 2023, bei ya wastani ya kukodisha huko Manhattan iliongezeka kwa 4.6% ikilinganishwa na mwaka uliopita.

Ripoti hiyo pia inaangazia pengo la utajiri linaloongezeka katika jiji hilo. Wakati matajiri wa New York waliona mapato yao yakipanda kwa kiasi kikubwa, tabaka la kati lilijitahidi kuendana na kupanda kwa gharama. Kubadilika kwa mazingira ya kiuchumi kulisababisha kuondoka kwa watu wa tabaka la kati, hivyo kutengeneza fursa kwa mamilionea kuhamia na kuchangia mapato ya jiji.

Jambo la kupendeza ni kwamba hata kodi zilipopandishwa kwa watu waliopata mapato ya juu zaidi, hawakukimbia jiji hilo. Ripoti hiyo inapendekeza kwamba hata wakihama, kuna uwezekano wa kuhamia katika mataifa yenye ushuru mkubwa, ikionyesha kuwa kutoza ushuru kwa matajiri kunaweza kuwa suluhu la kusuluhisha ukosefu wa usawa na kuleta mapato kwa jiji.

Kwa muhtasari, mienendo ya uchumi wa Jiji la New York imebadilika, huku mamilionea wanaorejea na wale wanaopata mapato ya chini wakiondoka. Hali hii inasisitiza changamoto zinazowakabili watu wa tabaka la kati na kuongezeka kwa tofauti ya mali ndani ya jiji.