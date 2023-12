Star Wars: Kipindi cha I - The Phantom Menace Imeripotiwa Kujiunga na Katalogi ya Classics ya PlayStation Plus

Katalogi ya Sony ya PlayStation Plus Classics inapanuka tena, wakati huu kwa kuongezwa kwa mchezo wa PSone Star Wars: Kipindi cha I - The Phantom Menace. Habari hizi zinakuja baada ya Gematsu kuona ukadiriaji wa matukio ya 1999 nchini Taiwan, ikionyesha kuwa utapatikana kwenye PS4 na PS5.

Disney imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na Sony kuleta idadi ya michezo ya zamani ya Disney kwenye safu ya Classics ya PlayStation Plus. Mwezi uliopita tu, IGN iliripoti majina kadhaa, ikiwa ni pamoja na Buzz Lightyear ya Star Command, Thrillville: Off the Rails, na Thrillville, zote zikiwa zimepangwa kutolewa kwa PS4 na PS5. Na sasa, Star Wars: Kipindi cha I - The Phantom Menace kinaweza kuongezwa kwenye orodha hiyo inayokua ya vipendwa vya kusikitisha.

Imetayarishwa na kuchapishwa na LucasArts kama muundo wa filamu, Star Wars: Kipindi cha I - The Phantom Menace kina mipangilio inayojulikana na wahusika kutoka Kipindi cha I. Hata hivyo, mchezo ulipata maoni mseto ulipotolewa kwa mara ya kwanza, huku ukaguzi wetu wenyewe ukirudisha alama. ya 6.2.

Kuhusu Katalogi ijayo ya Mchezo wa PlayStation Plus ya Desemba, Sony bado haijatoa tangazo rasmi. Lakini kwa mfululizo wa matoleo ya hivi majuzi na nyongeza ya Star Wars: Kipindi cha I - The Phantom Menace, mashabiki wanaweza kutarajia mada zaidi ya kusisimua kujumuishwa.

Mashabiki wa kampuni ya Star Wars na wamiliki wa PlayStation bila shaka watafurahishwa na matarajio ya kufufua uzoefu huu wa kawaida wa michezo ya kubahatisha. Endelea kupokea masasisho zaidi kwenye orodha ya Classics ya PlayStation Plus na uwe tayari kuanza tukio kuu katika kundi la nyota la mbali, mbali zaidi. Msukumo uwe na wewe!