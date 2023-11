Kifungu Kipya: Utata wa Uteuzi wa Tuzo za Mchezo: Kufunua Vito Visivyoonekana

Tuzo za Mchezo, zinazoandaliwa na Geoff Keighley, hivi majuzi zilitangaza uteuzi wake kwa hafla ya mwaka huu, zikiangazia michezo bora zaidi ya 2023. Orodha hiyo inajumuisha majina yanayotambulika kama vile Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, na Resident Evil. 4 Tengeneza upya. Hata hivyo, wachezaji wengi wanaopenda michezo na wapenzi wa tasnia wametoa wasiwasi wao kuhusu michezo iliyopuuzwa na ugumu unaohusika katika mchakato wa uteuzi.

Uteuzi wa Tuzo za Mchezo huamuliwa kupitia kura kutoka kwa vyombo 120 vya habari kote ulimwenguni. Ingawa mbinu hii inalenga kutoa mtazamo wa kina, bila shaka husababisha baadhi ya michezo kuruka chini ya rada. Ni muhimu kukumbuka kuwa haiwezekani kwa mtu yeyote kucheza na kutathmini kila mchezo uliotolewa katika mwaka fulani. Vizuizi vya muda huzuia hata wachezaji waliojitolea zaidi kupata kila kitu ambacho tasnia inapaswa kutoa.

Aidha, makundi yenyewe yanaweza kuwa chanzo cha machafuko. Kujumuishwa kwa majina kama vile Dave The Diver, bidhaa ya kampuni ya mabilioni ya dola, katika kitengo cha Mchezo Bora wa Indie kunaibua hisia. Kuwepo kwa kategoria kama vile Mchezo Bora wa Kwanza wa Indie na Games for Impact unakubali wingi wa michezo midogo ya kipekee ambayo mara nyingi hutatizika kushindana dhidi ya vizuizi vikubwa vinavyoletwa na wachezaji wakuu wa tasnia.

Mistari kati ya aina pia hutiwa ukungu, na kufanya uainishaji kuwa kazi ngumu. Michezo kama vile Ndoto ya Mwisho ya XVI, pamoja na mchanganyiko wake wa vitendo na vipengele vya RPG, huzua maswali kuhusu mahali inapofaa. Octopath Traveler II, kwa upande mwingine, ilionekana kuwa imepuuzwa kabisa. Zaidi ya hayo, michezo kama vile Armored Core VI, ambayo hujishughulisha na mada ambazo hazijagunduliwa kidogo kama vile mbinu na usimulizi wa hadithi, wakati mwingine hushindwa kupokea utambuzi unaostahili.

Bila shaka, wachezaji wengi wana orodha yao ya kibinafsi ya michezo iliyopuuzwa isivyo haki ambayo inastahili kutambuliwa. Tunawahimiza wasomaji kushiriki maoni yao katika maoni hapa chini, na tutaangazia msururu wa kesi zinazovutia zaidi. Uteuzi wa Tuzo za Mchezo ni ncha tu, na kuna uzoefu mwingi wa michezo ya kubahatisha unaosubiri kugunduliwa.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

Madhumuni ya Tuzo za Mchezo ni nini?

Tuzo za Mchezo ni tukio la kila mwaka ambalo hutambua mafanikio bora katika tasnia ya mchezo wa video. Inaadhimisha michezo bora na kuheshimu wasanidi programu, wasanii, wanamuziki na vipaji vingine vya ubunifu nyuma yake.

Je, uteuzi wa Tuzo za Mchezo huamuliwa vipi?

Uteuzi huo huamuliwa kupitia kura kutoka kwa jopo la vyombo vya habari 120 kote ulimwenguni. Kila kituo huwasilisha chaguo zao, na uteuzi huhesabiwa kulingana na kura hizi.

Kwa nini baadhi ya michezo hupuuzwa katika uteuzi?

Kwa sababu ya idadi kubwa ya michezo inayotolewa kila mwaka, ni changamoto kwa wapiga kura kucheza na kutathmini kila mchezo. Vikwazo vya muda na mapendeleo ya kibinafsi bila shaka husababisha baadhi ya michezo kupuuzwa.

Ni changamoto zipi katika kuainisha michezo kwa ajili ya Tuzo za Mchezo?

Uainishaji unaweza kuwa mgumu kwani michezo mara nyingi hutia ukungu kati ya aina. Michezo fulani inaweza kuwa na vipengele ambavyo vinaweza kutoshea katika kategoria nyingi, hivyo basi iwe vigumu kuziweka katika aina moja.

Wachezaji wanawezaje kutoa maoni yao kuhusu uteuzi?

Wachezaji wanaweza kushiriki maoni yao na kutoa hoja kuhusu michezo wanayoamini ilipuuzwa isivyo haki katika uteuzi kwa kutoa maoni kuhusu makala zinazohusiana au mijadala ya mijadala.