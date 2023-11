Upanuzi Mpya wa Kusisimua wa Hadithi za Arise: Zaidi ya Alfajiri

By

Bandai Namco Entertainment imetangaza toleo lijalo la "Beyond the Dawn," upanuzi wa mchezo maarufu wa kuigiza, Tales of Arise. Ikiwa itazinduliwa tarehe 9 Novemba, upanuzi huo utaanzisha zaidi ya saa 20 za maudhui mapya, ikiwa ni pamoja na mapambano, mashimo na mapigano ya wakuu. Mashabiki wanaweza kutarajia matumizi makubwa ya uchezaji ambayo hufanyika mwaka mmoja baada ya matukio ya mchezo wa asili.

Mbali na tukio hilo jipya la kusisimua, Bandai Namco pia amefichua kuwa Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) atatoa wimbo mpya wa mada kwa upanuzi, unaoitwa "We Still." Hapo awali Kankaku Piero alichangia wimbo wa mada "Hibana" kwa mchezo asili wa Tales of Arise. Ili kuwapa mashabiki ladha ya kile kitakachofuata, kampuni imetiririsha trela ya kuvutia ya video ya muziki, ambayo inaweza kutazamwa [hapa](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

Upanuzi huo utapatikana kwa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, na Kompyuta kupitia Steam. Wachezaji watakuwa na fursa ya kuchunguza ulimwengu unaofahamika na uliobadilika, wenye changamoto mpya na hadithi ya kuvutia inayomfuata Alphen na chama chake wanapopitia magumu ya kuheshimiwa kama mashujaa na wengine na kuchukiwa na wengine kama waharibifu.

