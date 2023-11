Je, Walmart Plus na Sam's Club Plus ni sawa?

Katika ulimwengu wa rejareja, Walmart na Klabu ya Sam ni majina mawili maarufu ambayo yamekuwa sawa na ununuzi wa bei nafuu. Zote zinatoa programu za uanachama, Walmart Plus na Sam's Club Plus, ambazo hutoa manufaa ya kipekee kwa wateja wao waaminifu. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba programu hizi mbili si sawa, licha ya kufanana kwao.

Walmart Plus ni nini?

Walmart Plus ni huduma inayotegemea usajili inayotolewa na Walmart, mojawapo ya minyororo mikubwa zaidi ya rejareja duniani. Kwa ada ya kila mwezi au ya kila mwaka, wanachama wanaweza kufikia manufaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uwasilishaji bila kikomo bila kikomo kwa bidhaa zinazostahiki, mapunguzo ya mafuta na urahisishaji wa ununuzi wa skana na kwenda kwenye simu. Walmart Plus inalenga kuboresha hali ya ununuzi kwa wateja wake kwa kutoa urahisi na thamani.

Sam's Club Plus ni nini?

Sam's Club Plus, kwa upande mwingine, ni programu ya uanachama inayotolewa na Klabu ya Sam, klabu ya ghala inayomilikiwa na Walmart. Kwa ada ya kila mwaka, wanachama hupata ufikiaji wa manufaa mbalimbali, kama vile saa za ununuzi wa mapema, zawadi za pesa taslimu kwa ununuzi unaokubalika, usafirishaji bila malipo kwa bidhaa nyingi za mtandaoni na mapunguzo ya ziada kwenye huduma mahususi. Sam's Club Plus imeundwa ili kukidhi mahitaji ya wanunuzi wengi na wamiliki wa biashara ndogo ndogo, ikiwapa akiba kubwa na manufaa ya kipekee.

Kuna tofauti gani kati ya Walmart Plus na Sam's Club Plus?

Ingawa programu zote mbili hutoa manufaa kwa wanachama wao, kuna tofauti kubwa kati ya Walmart Plus na Sam's Club Plus. Walmart Plus inalenga kutoa urahisi na mambo muhimu ya kila siku kwa wateja wake, na msisitizo mkubwa wa chaguo za uwasilishaji bila malipo. Kwa upande mwingine, Sam's Club Plus inalenga wanunuzi wengi na wamiliki wa biashara ndogo ndogo, ikiwapa ufikiaji wa bidhaa anuwai kwa idadi kubwa kwa bei iliyopunguzwa.

Kwa kumalizia, Walmart Plus na Sam's Club Plus zinaweza kushiriki ufanano kama programu za uanachama zinazotolewa na Walmart, lakini zinakidhi mahitaji tofauti ya wateja. Walmart Plus inalenga kutoa urahisi na thamani kwa wanunuzi wa kila siku, huku Sam's Club Plus inalenga wanunuzi wengi na wamiliki wa biashara ndogo ndogo. Bila kujali ni mpango gani unaochagua, zote mbili hutoa manufaa ya kipekee ambayo yanaweza kuboresha matumizi yako ya ununuzi.