Je! Lowes inamilikiwa na Walmart?

Katika ulimwengu wa makampuni makubwa ya rejareja, ni rahisi kuchanganyikiwa kuhusu ni kampuni gani zinamiliki. Swali moja la kawaida ambalo mara nyingi hutokea ni kama duka la Lowe, duka maarufu la uboreshaji wa nyumba, linamilikiwa na Walmart. Hebu tuzame kwenye mada hii na tuondoe dhana zozote potofu.

Umiliki:

Hapana, ya Lowe haimilikiwi na Walmart. Wakubwa hawa wawili wa rejareja ni vyombo tofauti vilivyo na miundo yao ya umiliki. Lowe's Companies, Inc., inayojulikana kama Lowe's, ni kampuni inayouzwa hadharani iliyoorodheshwa kwenye Soko la Hisa la New York. Kwa upande mwingine, Walmart Inc., pia kampuni inayouzwa hadharani, inaendesha msururu wake wa maduka ya rejareja.

Kuhusu Lowe's

Lowe's ni duka maarufu la uboreshaji wa nyumba la Amerika na duka la vifaa ambalo hutoa anuwai ya bidhaa kwa wapenda DIY, wamiliki wa nyumba na wakandarasi. Ilianzishwa mnamo 1946, Lowe's imekua na kuwa muuzaji wa pili kwa ukubwa wa uboreshaji wa nyumba nchini Merika, na maelfu ya maduka kote nchini. Kampuni inazingatia kuwapa wateja bidhaa bora, huduma ya kipekee, na ushauri wa kitaalam kwa miradi yao ya uboreshaji wa nyumba.

Kuhusu Walmart

Walmart, iliyoanzishwa mwaka wa 1962, ni muuzaji mkubwa zaidi wa rejareja duniani. Huendesha msururu wa maduka makubwa, maduka ya bei nafuu, na maduka ya mboga katika nchi mbalimbali. Walmart inajulikana kwa mkakati wake wa "bei za chini za kila siku", ikitoa bidhaa anuwai kwa bei nafuu. Kampuni hiyo ina uwepo mkubwa nchini Merika na ni mhusika mkuu katika tasnia ya rejareja ya kimataifa.

Maswali:

Swali: Je, kuna uhusiano wowote kati ya Lowe na Walmart?

J: Ingawa Lowe na Walmart zote ni wafanyabiashara wakuu, hakuna miunganisho ya moja kwa moja au uhusiano wa umiliki kati ya kampuni hizo mbili.

Swali: Je, ninaweza kupata bidhaa zinazofanana kwa Lowe na Walmart?

Jibu: Ndiyo, Lowe na Walmart hutoa aina mbalimbali za bidhaa za kuboresha nyumba, ingawa chaguo lao la bidhaa na mikakati ya bei inaweza kutofautiana.

Swali: Ni kampuni gani kubwa, ya Lowe au Walmart?

J: Walmart ni kubwa zaidi kuliko ya Lowe katika suala la mapato, idadi ya duka na uwepo wa kimataifa.

Kwa kumalizia, Lowe na Walmart ni vyombo tofauti vilivyo na miundo yao ya umiliki. Wakati kampuni zote mbili zinafanya kazi katika tasnia ya rejareja, zina mifano na mikakati tofauti ya biashara. Kwa hivyo, wakati ujao unapopanga mradi wa uboreshaji wa nyumba, utajua pa kuelekea - Lowe's kwa mahitaji yako ya DIY na Walmart kwa bidhaa za kila siku za bei ya chini.