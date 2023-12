Kompyuta ndogo ya INBook ya Infinix Inatoa Ubunifu Mzuri na Bei Nafuu

By

Infinix, chapa maarufu ya kiteknolojia, inatazamiwa kuzindua toleo lake jipya la kompyuta ya mkononi, INBook Y2 Plus, nchini India. Laptop hii ambayo ni rafiki kwa bajeti inatarajiwa kuuzwa kwa bei ya chini ya Sh. 30,000, kutoa chaguo nafuu kwa watumiaji wanaohitaji kompyuta ya kubebeka.

INBook Y2 Plus ina Onyesho la Anti-Glare FHD+ lenye Rangi ya inchi 15.6 na mwangaza wa niti 260, huhakikisha mwonekano mzuri na wazi. Pia ina betri kubwa ya 50Wh, iliyoundwa kwa matumizi ya siku nzima, na inasaidia kuchaji kwa haraka wa 65W kwa teknolojia ya PD 3.0. Kompyuta ndogo ina uvumi kwamba itakuja na uwezo wa kuchaji haraka wa Aina ya C hadi Aina ya C, hivyo kuwaruhusu watumiaji kufikia chaji ya betri 75% ndani ya dakika 60 pekee.

Sio tu kwamba INBook Y2 Plus inatoa vipimo vya kuvutia, lakini pia inaonyesha muundo unaovutia. Inatumia muundo mwepesi na umaliziaji wa chuma uliosuguliwa, kompyuta ya mkononi ina urembo wa hali ya juu ambao unakiuka viwango vyake vya bei vinavyofaa bajeti. Bezel nyembamba za kuonyesha hutoa utazamaji wa kina, wakati watumiaji wanaozingatia gharama wanaweza kutarajia kifurushi kinachoahidi utendakazi na uwezo wa kumudu.

Ni muhimu kutambua kwamba taarifa kuhusu INBook Y2 Plus inategemea vyanzo visivyojulikana, hivyo inapaswa kuchukuliwa na chumvi kidogo. Tarehe kamili ya kutolewa bado haijulikani, lakini maelezo rasmi yatafunuliwa na kampuni wakati wa uzinduzi wake.

Soko la bajeti la kompyuta mpakato linashuhudia ongezeko la waingiaji wapya, kila mmoja akitoa miundo maridadi na maonyesho ya rangi tajiri. Kwa kutumia INBook Y2 Plus ijayo, Infinix inalenga kuvutia watumiaji wanaotafuta usawa kati ya uwezo wa kumudu na utendakazi. Endelea kuwa nasi ili upate masasisho zaidi kuhusu kompyuta hii ndogo ya kusisimua kutoka Infinix.