Msisimko Unaanza: Mauzo ya Ijumaa Nyeusi ya Steam Haya Hapa!

Mauzo ya Steam Black Friday yaliyokuwa yanatarajiwa yameanza rasmi, na kuwapa wachezaji ziada ya wiki moja ya ofa za ajabu kwenye anuwai ya mada maarufu. Kuanzia 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ofa inaahidi kuwa ya kupendeza kwa wapenzi wa michezo ya kubahatisha duniani kote. Tukio hili linalosubiriwa kwa hamu sana litaendelea hadi Novemba 28, na kutoa muda wa kutosha kwa wachezaji kujifurahisha katika burudani wanayopenda wakati wa msimu ujao wa likizo.

Ingawa orodha kamili ya michezo iliyopunguzwa bei itafichuliwa tu mauzo yatakapoanza, Steam imetupa muhtasari wa kuvutia wa nini cha kutarajia kupitia trela ya kusisimua inayoonyesha uteuzi wa michezo inayoshiriki katika tukio hilo. Safu ni mchanganyiko wa kuvutia wa classics pendwa na blockbusters hivi karibuni. Vito vya zamani kama vile Terraria na Hunt: Showdown vitashiriki vivutio pamoja na matoleo mapya zaidi kama vile The Last Of Us: Sehemu ya 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, na Starfield, ikiahidi chaguzi mbalimbali kwa kila ladha ya michezo.

Pamoja na uzinduzi wa hivi majuzi wa Steam Deck OLED inayotafutwa sana, ambayo imeibua shauku ya wapenda michezo ya kubahatisha inayoshikiliwa na mkono, wengi wanatazamia kwa hamu uuzaji wa punguzo zinazoweza kutokea kwenye michezo inayooana na kifaa maarufu. Pia kuna matarajio kuhusu mapunguzo yoyote yanayoweza kutokea kwenye kifaa chenyewe, kwani wachezaji wanatarajia kuboresha uchezaji wao kwa mfumo huu wa hali ya juu wa kushika mkono.

Ujumuishaji wa mada mpya zaidi, kama vile Joka: Mtu Aliyefuta Jina Lake na Wito wa Wajibu: Vita vya Kisasa 3, katika mauzo bado haujathibitishwa. Mauzo ya awali yameonyesha matokeo mchanganyiko kwa matoleo ya hivi majuzi, huku mengine yakitengwa kabisa au kupokea punguzo la chini ikilinganishwa na mada zingine. Hata hivyo, matarajio ni makubwa kwani wachezaji wanasubiri kwa hamu tangazo la upatikanaji wa michezo hii inayotamaniwa na mapunguzo yanayoweza kutokea.

Jumuiya ya wacheza michezo ya kubahatisha inapoadhimisha kuwasili kwa mauzo ya Steam Black Friday, msisimko unajaa hewani. Kwa matoleo ya kuvutia, mapunguzo na safu nzuri ya michezo, tukio hili huwaruhusu wachezaji kupanua maktaba zao na kugundua matukio mapya bila kuvunja benki. Jitayarishe kunyakua mataji uyapendayo na uanze safari za kusisimua za kidijitali zitakazokuwezesha kuburudishwa katika msimu wote wa likizo na baada ya hapo!

