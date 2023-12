Furahia Vituko vya Kusisimua ukitumia Michezo ya Hivi Punde Isiyolipishwa ya GOG

By

Je, unatafuta michezo ya kusisimua ya kucheza bila kutumia hata dime moja? Usiangalie zaidi, kwani jukwaa la GOG limekufunika kwa michezo isiyolipishwa inayopatikana kwa starehe yako.

GOG, duka linalomilikiwa na CD Projekt, kwa mara nyingine tena linatoa zawadi nzuri kwa watumiaji wake: mchezo wa bure. Ofa hii inavutia haswa, haswa wakati wa likizo. Walakini, itabidi uchukue hatua haraka, kwani wakati ni mdogo.

Ikiwa bado hujagundua mfumo wa GOG, sasa ndio wakati mwafaka wa kufanya hivyo. Sio kila siku unaweza kupata michezo bila kutumia pesa yoyote. Na hapana, haya sio tu majina ya thamani ya chini. Hapo awali, GOG ilitoa michezo kama vile Styx: Shards of Darkness, ambayo inaonyesha kwa uwazi kiwango cha matoleo yao. Kwa hivyo, ni nani aliye kwenye menyu leo?

Tunakuletea Hadithi ya Walinzi: Kazi ya Meneja wa Dungeon, iliyotolewa mwaka wa 2021. Iliyoundwa na Goblinz Studio, mchezo huu hutoa matukio ya kipekee. Tofauti na michezo ya kitamaduni ya kutambaa kwenye shimo, hutacheza kama kikundi cha mashujaa wanaoshambulia shimo. Badala yake, utachukua nafasi ya Mwalimu wa Dungeon. Mchezo huu unachanganya vipengele vya udhibiti wa roguelite na shimo, na awamu za kimkakati za kina.

Katika mchezo huu, utakuwa na furaha ya kuangalia mashujaa kukutana na kifo chao! Legend of Keepers kimsingi ni mtambazaji aliyegeuzwa wa shimo, ambapo mashujaa hujitosa kwenye shimo lako na kusababisha mitego yako. Kikundi cha wasafiri kinapokutana na wadudu wako, mapambano ya zamu hutokea.

Ikiwa hii imeibua udadisi wako, usipoteze wakati wowote. Mchezo unapatikana bila malipo kwenye GOG hadi Januari 5, 2024. Hata hivyo, kuna kipima muda kinachoonyeshwa kwenye ukurasa maalum wa mchezo, kuonyesha kuwa umesalia na takriban saa 54 kudai nakala yako bila malipo. Kwa hivyo, ni bora kuchukua hatua haraka.

Mbali na Legend of Keepers, GOG hivi karibuni imeongeza mchezo mwingine unaozingatiwa sana kwenye mkusanyiko wake wa mada zisizolipishwa. Devil's Kiss, utangulizi wa Lair of the Clockwork God, ni riwaya inayoonekana ambapo wachezaji wanajumuisha wahusika Dan na Ben, wanafunzi wawili wanaoabiri mwaka wa shule uliojaa pepo na njama. Mchezo umepokea maoni chanya kwenye mifumo kama vile Steam, kutokana na mchanganyiko wake wa busara wa mechanics, ucheshi na mafumbo.

Gundua utangulizi wa kuvutia wa riwaya inayoonekana "Lair of the Clockwork God" pamoja na Devil's Kiss. Jiunge na wahusika wakuu, Dan na Ben, wanapopitia siku ya kwanza yenye changamoto ya shule, iliyojaa kuchezea kimapenzi, pepo, njama nyingi na kuathiri habari za kibinafsi.

Iwe unachagua kuanza taaluma ya meneja wa wafungwa au kuzama katika riwaya ya kuvutia ya kuona, GOG ina uteuzi wa michezo isiyolipishwa ili kukuarifu. Usikose matukio haya ya kusisimua!