Ofa Mpya ya PlayStation Plus Inatoa Zawadi na Punguzo za Kusisimua

Sony PlayStation inaanza msimu wa likizo kwa ofa ya kusisimua inayoitwa Msimu wa Google Play, ambayo itaanza tarehe 5 Desemba 2023 hadi Januari 5, 2024. Tukio hili la mwezi mzima limeundwa kusherehekea na kuwazawadia jumuiya ya waaminifu ya PlayStation.

Wakati wa Msimu wa Google Play, wanachama wa PlayStation Plus wanaweza kutazamia shughuli na manufaa mbalimbali. Kwa kuanzia, wachezaji wanaweza kutumia kuponi za vocha za avatar mpya zinazoadhimisha mada maarufu, ikiwa ni pamoja na Ghost of Tsushima, Rainbow Six Siege ya Tom Clancy, Final Fantasy VII Remake, na zaidi. Ishara zinapatikana kwa viweko vya PS5 na PS4, na hakuna uanachama wa PlayStation Plus unaohitajika.

Mbali na avatars, bidhaa za PlayStation Gear zitapatikana kwa punguzo la 15% kwa kutumia kuponi ya ofa SEASONOFPLAY15. Wachezaji wanaweza kutembelea gear.playstation.com kwa maelezo zaidi na maelezo kuhusu ofa hii ya kusisimua.

Kwa wale ambao si wanachama wa PlayStation Plus, usijali, kuna shughuli kwa ajili yako pia. Ingawa hutaweza kufikia ofa na mashindano ya kipekee, bado unaweza kufurahia wikendi isiyolipishwa ya wachezaji wengi mtandaoni kuanzia tarehe 9 Desemba hadi Desemba 10. Wakati huu, wachezaji wengi mtandaoni watapatikana bila uanachama wa PlayStation Plus, hivyo basi kuwaruhusu wachezaji kujiunga na wao. marafiki katika mchezo wa kusisimua wa wachezaji wengi.

Zaidi ya hayo, Mashindano ya PlayStation yatafanyika kuanzia Desemba 12 hadi Desemba 17. Hii ni fursa nzuri kwa wachezaji washindani kuonyesha ujuzi wao na kushinda zawadi, ikiwa ni pamoja na uanachama wa PlayStation Plus Premium/Deluxe na nafasi ya kuingia kwenye droo ya zawadi ya PlayStation 5 Digital. Toleo la console.

Kama sehemu ya Msimu wa Google Play, wanachama wa PlayStation Plus wanaweza pia kujishindia pointi za bonasi kwenye PlayStation Stars kwa kukomboa na kucheza Michezo yoyote ya Kila Mwezi ya PlayStation Plus ya Desemba. Hii ni njia nzuri ya kuboresha uchezaji wako na kupata manufaa ya ziada kwa ununuzi unaostahiki kwenye Duka la PlayStation.

Ili kuhitimisha yote, Sony Pictures Core Benefits itawapa wanachama wa PlayStation Plus uwezo wa kufikia orodha iliyoratibiwa ya filamu, pamoja na mapunguzo ya kipekee kwa mada mahususi. Kuanzia tarehe 5 Desemba, maudhui yaliyochaguliwa kutoka Crunchyroll pia yataongezwa, hivyo kuruhusu mashabiki kufurahia vipindi kutoka kwa mfululizo maarufu wa anime.

Usikose kutazama Msimu wa Kucheza wa PlayStation Plus! Tembelea tovuti rasmi ya PlayStation Plus kwa maelezo zaidi, na uwe tayari kwa mwezi mzuri wa michezo, zawadi na mapunguzo. Furaha ya kucheza!