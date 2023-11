Fungua Msisimko wa Michezo kwa Siku za Kucheza Bila Malipo kwenye Xbox Game Pass

Jitayarishe kufurahia mbio za adrenaline za kasi ya juu, njama za ujasusi, na msisimko wa kupigana kwa upanga kwa Siku za Bure za Kucheza kwenye Xbox Game Pass! Kuanzia Alhamisi, Novemba 16 saa 12:01 asubuhi PDT hadi Jumapili, Novemba 19 saa 11:59 jioni PDT, wanachama wa Xbox Game Pass Core na Xbox Game Pass Ultimate wanaweza kuingia katika ulimwengu uliojaa hatua wa F1® 23, Deceive Inc., na Stray Blade.

Jinsi ya Kupata Started

Ili kujiunga na burudani, tafuta tu na usakinishe michezo kutoka kwa ukurasa wa maelezo ya mchezo mahususi kwenye Xbox.com. Utaelekezwa kwenye Duka la Microsoft, ambapo unaweza kuingia ili kusakinisha michezo ukitumia uanachama wako wa Xbox Game Pass Core au Xbox Game Pass Ultimate. Ukipendelea kucheza kwenye dashibodi, nenda kwenye kichupo cha Usajili katika Xbox Store na uvinjari mkusanyiko wa Siku za Kucheza Bila Malipo kwenye Xbox One au Xbox Series X|S.

Endelea Kusisimka

Iwapo huwezi kupata michezo ya kutosha katika Siku Zisizolipishwa za Kucheza, una chaguo la kuinunua na matoleo yoyote ya ziada kwa punguzo la muda mfupi. Unaweza kuendelea kucheza bila kupoteza maendeleo yako, ikijumuisha Gamerscore na mafanikio uliyopata wakati wa tukio. Kumbuka kwamba punguzo, upatikanaji na matoleo mahususi ya eneo yanaweza kutofautiana.

Maswali

Swali: Je, ninaweza kucheza michezo ya Siku za Kucheza Bila Malipo na marafiki zangu?



A: Ndiyo! Xbox Game Pass Core inatoa ufikiaji wa mtandao maalum wa wachezaji wengi, hukuruhusu kuunganisha nguvu na kushindana dhidi ya marafiki kutoka ulimwenguni kote. Zaidi ya hayo, kucheza pamoja huongeza safu ya ziada ya msisimko kwa uzoefu wa michezo ya kubahatisha.

Swali: Je, ninawezaje kudai marupurupu ya F1 23 ya Mwisho?



J: Wanachama wa Game Pass Ultimate wanaweza kudai 11,000 PitCoin, ambazo zinaweza kutumika katika duka la F1 23 na kununua VIP Podium Pass. Nenda tu kwenye ghala la Perks na udai ofa kabla ya tarehe 30 Novemba 2023.

Swali: Ni masasisho gani yamejumuishwa katika Siku za Kucheza Bila Malipo za Deceive Inc.?



Jibu: Katika kipindi cha Siku Zisizolipishwa za Kucheza, Deceive Inc. hutoa sasisho la Of Queens and Kings, likijumuisha wakala mpya, ramani mpya na hatua ya kusisimua zaidi ya kijasusi dhidi ya kijasusi. Chukua changamoto peke yako au ungana na marafiki kuwashinda wapinzani wako na kulinda lengo.

Swali: Ni nini hufanya Stray Blade kuwa uzoefu wa kipekee wa michezo ya kubahatisha?



J: Stray Blade huwachukua wachezaji kwenye safari kupitia Bonde la ajabu la Lost of Acrea, ambapo unacheza kama msafiri aliyefufuka akiandamana na mbwa mwitu mwaminifu Xhinnon, Boji. Tembea mandhari yenye makovu ya vita, tumia uwezo wa Acrean Metals, na uboreshe mfumo wa mapigano unaokuruhusu kuunda ulimwengu kupitia vitendo vyako.

Usikose Siku hizi za kusisimua za Kucheza Bila Malipo kwenye Xbox Game Pass Core na Xbox Game Pass Ultimate. Kwa maelezo zaidi kuhusu Siku Zisizolipishwa za Kucheza na kusasisha habari za hivi punde za michezo ya Xbox, tembelea Xbox Wire.