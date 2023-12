Gundua Chumba Kipya cha Kusisimua cha Kutoroka katika Simulator ya Kutoroka: Miongoni mwetu DLC

By

Escape Simulator imetoka hivi punde tu kutoa DLC yake inayotarajiwa sana miongoni mwetu, ikileta hali mpya ya kusisimua ya chumba cha kutoroka kwenye mchezo maarufu wa mafumbo wa mtu wa kwanza. Kusanya marafiki zako na ujiandae kujaribu kazi yako ya pamoja na ujuzi wa kutatua matatizo unapopitia chumba cha kutoroka cha Mini Skeld, kilichochochewa na anga za juu kutoka kwa mchezo maarufu wa mtandaoni wa wachezaji wengi kati Yetu.

Katika DLC hii ya kina, wewe na wafanyakazi wenzako mnajikuta mmenaswa kwenye The Mini Skeld, chombo kilichojaa siri na vikwazo. Lengo lako ni kufanya kazi pamoja kutatua mfululizo wa mafumbo tata, kufichua vidokezo vilivyofichwa, na hatimaye kutafuta njia ya kutoroka kabla ya muda kuisha. Lakini jihadhari, kama DLC ya Kati Yetu inaongeza msokoto wa kusisimua - mmoja wenu anaweza kugeuka kuwa mlaghai!

Unapochunguza vyumba na barabara za chombo cha angani, lazima ubaki macho na usimwamini mtu yeyote. Ushirikiano utakuwa muhimu unapofafanua barua pepe za siri, kusimbua kufuli na kufumbua mafumbo ya meli. Je, utaweza kuwaamini marafiki zako, au mtu ataisaliti timu na kuharibu misheni?

Miongoni mwetu DLC ya Kifanisi cha Kutoroka sasa inapatikana kwenye Steam, ikiwapa wachezaji nafasi ya kujivinjari katika chumba cha kutoroka zaidi kuliko hapo awali. Iwe wewe ni shabiki wa mchezo asili wa Among Us au mpenda mafumbo unayetafuta changamoto mpya, DLC hii ina uhakika itatoa saa za burudani ya kusisimua.

Kusanya timu yako, jaribu ujuzi wako wa upelelezi, na uanze safari yako kupitia chumba cha kutoroka cha The Mini Skeld katika tafrija ya kusisimua ya Escape Simulator Among Us DLC. Je, unaweza kufichua ukweli na kutoroka, au tapeli huyo atafanikiwa kuharibu misheni yako? Hatima ya wafanyakazi wako iko mikononi mwako.