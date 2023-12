By

Bilionea wa teknolojia Elon Musk amejikuta kwenye maji moto kwa mara nyingine, wakati huu kutokana na kuidhinisha chapisho la antisemitic kwenye jukwaa X. Watangazaji wameondoa matumizi yao kwenye jukwaa, na kusababisha Musk kujibu kwa ujumbe wa dharau na chafu kwa watangazaji. . Ingawa Musk anachukua jukumu kwa matendo yake, anaamini kwamba lawama ni ya watangazaji, akiwashutumu kwa kujaribu "kumdanganya" na pesa.

Uidhinishaji wa Musk wa wadhifa wa antisemitic umezua ukosoaji mkubwa, pamoja na kulaaniwa kutoka kwa Ikulu ya White House na wawekezaji wa Tesla. Watumiaji wakubwa wa kampuni kama vile Walt Disney Co. na Apple Inc. wamejitenga na X. Musk alizungumza na Mkurugenzi Mtendaji wa Disney Robert Iger haswa, akimtaja kutoka jukwaa la mkutano wa New York Times DealBook.

Katika hali ya kushangaza, Musk ameomba msamaha kwa chaguo lake la maneno, na kuashiria tukio la nadra kwake kujuta. Hata hivyo, alisisitiza kuwa ziara yake ya hivi majuzi nchini Israel, ambako alizuru maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi ya Hamas, ilipangwa kabla ya msukosuko huo. Pia aliweka alama ya mbwa jukwaani, akiashiria wito wa kurejeshwa kwa mateka waliotekwa na Hamas.

Katika mkutano wote, Musk alijitetea kwa kuangazia mafanikio yake. Alipongeza utengenezaji wa Tesla wa magari mengi ya umeme kuliko washindani wake na hadhi ya SpaceX kama kampuni inayoongoza katika urushaji wa satelaiti. Zaidi ya hayo, aliwataka watu wamhukumu kutokana na matendo yake badala ya maneno yake. Nguvu ya soko ya Musk katika tasnia kuu imempa ushawishi mkubwa wa kisiasa, jambo ambalo anahusisha na kampuni zake kufanya kazi vizuri.

Musk pia alitoa malalamiko yake na utawala wa Biden, akitoa mfano wa Tesla kutoka kwa mkutano wa kilele wa White House juu ya magari ya umeme. Kupuuzwa huku kumezorotesha uhusiano wake na Rais Joe Biden na kumfanya Musk kuhoji kama atampigia kura Biden katika uchaguzi wa urais wa 2024.

Licha ya migongano yake na utawala wa Biden, Musk ameonyesha kuegemea upande wa chama cha Republican. Alionekana katika harambee ya kuchangisha pesa ya chama cha Republican na akamkaribisha Gavana wa Florida Ron DeSantis alipokuwa akitangaza nia yake ya urais kwa mwaka wa 2024. Zaidi ya hayo, Musk alionyesha kutokubaliana kwake na wazo la vyama vya wafanyakazi na kutilia shaka hitaji la muungano kwa watengenezaji magari.

Katikati ya mzozo huo, Musk aligusia kwa ufupi juu ya kuondoka kwake kutoka Open AI, kampuni aliyoanzisha pamoja. Alipokuwa akijadili Mkurugenzi Mtendaji wa zamani Sam Altman, Musk alifichua hisia zake tofauti na akataja hatari zinazoweza kutokea zinazohusiana na akili bandia.

Hatimaye, matamshi na tabia zenye utata za Elon Musk zimemweka tena kwenye uangalizi, na kukaribisha ukosoaji na uchunguzi kutoka pande mbalimbali. Matokeo ya matendo yake hayaathiri tu sifa ya X lakini pia yanazua maswali kuhusu ushawishi wake wa kisiasa na uhusiano na viongozi wengine wa tasnia.

Maswali

1. Je, Elon Musk alisema nini kilichosababisha msukosuko huo?

Elon Musk aliidhinisha chapisho la antisemitic kwenye X, ambalo lilisababisha watangazaji kuondoa matumizi yao kutoka kwa jukwaa.

2. Je, Elon Musk alijibu vipi kwa watangazaji?

Musk alijibu kwa dharau, akiwaambia watangazaji "waende f-- wenyewe" na kuweka lawama kwa uwezekano wa kushindwa kwa jukwaa juu yao.

3. Ni makampuni gani makubwa yaliyojitenga na X?

Walt Disney Co. na Apple Inc. walikuwa miongoni mwa watumiaji wakubwa wa shirika ambao walijitenga na X kufuatia uidhinishaji wa Musk wa chapisho la antisemitic.

4. Je, Elon Musk aliomba msamaha kwa matamshi yake?

Ndio, Musk aliomba radhi kwa chaguo lake la maneno, ingawa alishikilia kwamba ziara yake ya hivi majuzi huko Israeli ilipangwa kabla ya mzozo huo na haikuwa "safari ya msamaha."

5. Je, uhusiano wa Elon Musk na utawala wa Biden umekuwa na athari gani?

Uhusiano mbaya wa Elon Musk na utawala wa Biden unatokana na kutengwa kwa Tesla kwenye mkutano wa kilele wa White House kuhusu magari ya umeme. Imesababisha Musk kuhoji kama angemuunga mkono Rais Joe Biden katika uchaguzi wa urais wa 2024.