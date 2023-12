Kuchunguza Mazingira Yanayobadilika ya Bei za Michezo ya Video

Katika tukio la hivi majuzi la onyesho, Capcom alifichua ile Dragon's Dogma 2 inayotarajiwa kutolewa Machi 26, 2024. Hata hivyo, tangazo hilo pia liliashiria mabadiliko ya sekta, kwa kuwa mchezo huu wa kuigiza utakuwa wa kwanza kwa kampuni kujinyakulia kitita cha $70. bei mbalimbali. Matoleo ya kawaida ya PS5, Xbox Series X/S, na matoleo ya Steam ya mchezo yote yana bei ya $70, huku toleo la Deluxe linapatikana kwa $80.

Katika miaka michache iliyopita, tasnia ya mchezo wa video imekuwa ikibadilika hatua kwa hatua kulingana na mwelekeo mpya wa bei. Inayojulikana kama ongezeko la bei ya video ya "Triple A", michezo imekuwa ikiongezeka bei kutoka alama ya kawaida ya $60 hadi $70. Capcom, inayojulikana kwa majina kama vile Street Fighter 6, hapo awali ilijiepusha na kutumia mkakati huu mpya wa kuweka bei. Walakini, kwa kutolewa kwa Dragon's Dogma 2, inaonekana kampuni iko tayari kujaribu maji ya kiwango hiki cha bei ya juu.

Uamuzi wa Capcom unalingana na matamshi ya rais wao Haruhiro Tsujimoto kwenye Maonyesho ya Mchezo ya Tokyo mnamo Septemba, akielezea imani yake kwamba bei za michezo ya video ni "chini sana." Tsujimoto alisema kuwa gharama za ukuzaji wa michezo zimepanda sana ikilinganishwa na siku za nyuma, ilhali bei za programu hazijaongezeka kwa kiwango sawa. Alipendekeza kuwa kuongeza bei itakuwa "chaguo la afya" kwa sekta hiyo, kwa kuzingatia kupanda kwa mishahara na mahitaji ya kuendelea kwa michezo ya ubora wa juu.

Ingawa wengine wanaweza kuhoji athari za mtikisiko wa kiuchumi unaoweza kutokea kwa uuzaji wa michezo ya bei ghali, Tsujimoto anaendelea kujiamini. Akichora sambamba na tasnia zingine za burudani, alibaini kuwa watu bado wanahudhuria sinema na matamasha wakati wa kushuka kwa uchumi. Kulingana na yeye, michezo ya hali ya juu itaendelea kuuzwa bila kujali hali ya hewa ya kiuchumi.

Dragon's Dogma 2 inajiunga na orodha inayokua ya michezo yenye bei ya $70, ikijumuisha matoleo kama Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy, na Wild Heart. Kadiri mandhari ya michezo ya kubahatisha yanavyoendelea, inabakia kuonekana jinsi watumiaji watakavyojibu viwango hivi vya bei ya juu na kama wasanidi programu na wachapishaji wengine watafuata mkondo huo.

Maswali ya mara kwa mara

1. Kwa nini bei za michezo ya video zinaongezeka?

Kulingana na viongozi wa tasnia kama vile rais wa Capcom, Haruhiro Tsujimoto, kupanda kwa gharama za ukuzaji wa mchezo na hitaji la kufidia ongezeko la mishahara ni mambo yanayochochea ongezeko la bei za michezo ya video. Wanasema kuwa bei za sasa haziakisi rasilimali zinazohitajika ili kuunda michezo ya ubora wa juu.

2. Je, bei ya $70 itakuwa kiwango kipya cha michezo ya video?

Ingawa michezo kadhaa imepitisha bei ya $70, bado haijabainika ikiwa hiki kitakuwa kiwango kipya cha tasnia. Kila mchapishaji na msanidi kuna uwezekano wa kutathmini mwitikio wa watumiaji na mitindo ya soko kabla ya kuamua mikakati yao ya kuweka bei.

3. Je, kupanda kwa bei za mchezo kutaathiri mauzo ya mchezo wakati wa mdororo wa kiuchumi?

Viongozi wa sekta kama vile Haruhiro Tsujimoto wanaamini kuwa michezo ya ubora wa juu itaendelea kuuzwa hata wakati wa kushuka kwa uchumi. Wanalinganisha na tasnia zingine za burudani ambapo watu bado wanajishughulisha na burudani licha ya changamoto za kiuchumi.

4. Je, kuna miundo mbadala ya bei inayozingatiwa?

Ingawa kwa sasa $70 ndio bei inayotumika kwa michezo mingi, wasanidi programu na wachapishaji wanaweza kuchunguza miundo mbadala ya bei kama vile bei za viwango au huduma za usajili ili kukidhi wateja wengi zaidi na kutoa chaguo tofauti za ununuzi. Walakini, tasnia bado iko katika hatua ya majaribio na marekebisho.