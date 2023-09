By

Mchapishaji Aniplex ametangaza mchezo mpya wa mtindo wa mchezo wa ubao unaoitwa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! kwa Nintendo Switch. Ikiwa itaachiliwa mnamo 2024, mchezo huu unatokana na mfululizo maarufu wa anime na manga Demon Slayer. Walakini, kwa sasa, itapatikana tu nchini Japani.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! inafuata urekebishaji wa mchezo wa video wa kwanza wa kamari, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ambao ulizinduliwa mnamo 2021 na kuja kwa Nintendo Switch mnamo 2022. Wakati maelezo kuhusu Mezase! Saikyou Taishi! kwa sasa ni chache, trela ya tangazo na tovuti rasmi ya Demon Slayer inatoa muhtasari wa kile ambacho wachezaji wanaweza kutarajia.

Tofauti na urekebishaji wa mchezo uliopita wa mapigano, Mezase! Saikyou Taishi! inaonekana kuangazia zaidi uzoefu kama mchezo wa ubao, ambao unaweza kupata msukumo kutoka kwa mfululizo maarufu wa Mario Party. Ingawa mbinu mahususi za uchezaji hazijafichuliwa, mashabiki wa Demon Slayer wanaweza kutarajia hali ya kuvutia na ya kuvutia sawa na mchezo wa mapigano unaopokelewa vyema.

Ingawa toleo la nchi za magharibi halijathibitishwa, kuna matumaini kwamba mashabiki nje ya Japani pia watapata fursa ya kufurahia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Wapenzi wa Demon Slayer wanaweza kushiriki msisimko na matarajio yao kwa mchezo kwenye maoni.

