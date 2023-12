Idara ya Uhifadhi wa Mazingira ya Jimbo la New York Yashughulikia Matumizi ya Ndege zisizo na rubani katika Uwindaji

Idara ya Uhifadhi wa Mazingira ya Jimbo la New York (DEC) hivi majuzi imefafanua msimamo wake kuhusu matumizi ya ndege zisizo na rubani (UAVs) au ndege zisizo na rubani katika uwindaji. Ingawa kumekuwa na maswali kuhusu kutumia ndege zisizo na rubani kusaidia kurejesha kulungu au dubu waliovunwa, DEC inasisitiza kwamba ufuatiliaji na uokoaji wa ardhini ni sehemu muhimu za uwindaji na haupaswi kuhusisha matumizi ya ndege zisizo na rubani.

Kulingana na DEC, ndege zisizo na rubani zimeainishwa kama ndege na Utawala wa Usafiri wa Anga wa Shirikisho (FAA), na matumizi yao kusaidia wawindaji ni marufuku na sheria za jimbo la New York. Kizuizi hiki kinatumika kwa marubani wa burudani na burudani, pamoja na marubani wa ndege zisizo na rubani za kibiashara wanaofanya kazi chini ya kanuni za FAA.

Ni muhimu kutambua kwamba kuchanganyikiwa hutokea kutokana na ukweli kwamba sehemu hiyo hiyo ya sheria ambayo inakataza matumizi ya ndege pia inakataza matumizi ya mbwa ili kusaidia katika uwindaji wa kulungu au dubu. Hata hivyo, DEC imeidhinishwa kudhibiti na kutoa leseni ya utumiaji wa mbwa wa kufuatilia waliofungwa kamba mahsusi kwa ajili ya kurejesha kulungu na dubu. Kwa bahati mbaya, hakuna utoaji sawa wa matumizi ya drones, na kwa hiyo, DEC haiwezi kudhibiti au leseni ya matumizi yao.

Kwa wawindaji wanaohitaji usaidizi katika kutafuta kulungu au dubu aliyekufa au aliyejeruhiwa, DEC inapendekeza kuwasiliana na wahudumu wa kujitolea, walio na leseni, washikaji mbwa wanaofuatilia kwa kamba. Kuna mashirika kadhaa yanayopatikana ili kutoa huduma hii, ikiwa ni pamoja na Deer Search, Inc. kwa katikati na mashariki mwa New York, Deer Search FLC, Inc. kwa Eneo la Finger Lakes, na Deer Search of WNY, Inc. kwa New York Magharibi.

Kwa kumalizia, msimamo wa DEC kuhusu matumizi ya ndege zisizo na rubani katika uwindaji uko wazi – haziruhusiwi. Ufuatiliaji na uokoaji wa ardhini ni ujuzi muhimu kwa wawindaji, na matumizi ya ndege zisizo na rubani katika shughuli hizi ni marufuku na sheria za jimbo la New York. Wawindaji wanaohitaji usaidizi wanapaswa kutegemea washikaji mbwa walio na leseni ya kufuatilia kwa kamba ili kusaidia katika kurejesha kulungu au dubu.