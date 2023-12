Mamlaka za Shirikisho Zitoza Faini ya Dola Milioni 2.5 kwa Kampuni Zinazoagiza Uagizaji Bidhaa Zaidi ya Kukwepa Ushuru wa Forodha

Mamlaka ya shirikisho imetangaza suluhu ambayo inahusisha faini ya dola milioni 2.5 kwa kampuni inayoagiza ya Dallas na kampuni mbili za Uchina kwa madai ya kukwepa ushuru wa forodha. ADCO, kampuni ya Dallas inayomilikiwa na Raymond E. Davis, pamoja na dalali wa forodha Calvin Chang, pia walihusishwa katika kesi hiyo. Ofisi ya Mwanasheria wa Marekani katika Wilaya ya Kaskazini ya Texas ilitoa tangazo hilo.

Kulingana na mamlaka, Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. na Xiamen Taft Medical Co, Ltd., kampuni mbili za Kichina zinazohusika, ziliwasilisha ankara za uwongo kwa Forodha ya Marekani na Ulinzi wa Mipaka (CBP). ankara hizi zilieleza kimakosa viwango vya chini vya bidhaa zinazoagizwa na ADCO kutoka China. Ili kuhakikisha kuwa ADCO inalipa makampuni ya China thamani halisi ya bidhaa, seti nyingine ya ankara sahihi ilidaiwa kuundwa lakini haikuwasilishwa kwa CBP.

Kutokana na ankara hiyo ya uwongo, bidhaa zilizoagizwa kutoka nje hazithaminiwi zilipofika Marekani. Hali hii ilisababisha hasara ya mapato ya serikali, kwani ushuru wa forodha na ada hazikuhesabiwa kwa usahihi kulingana na thamani halisi ya bidhaa.

Wakili wa Marekani Leigha Simonton aliangazia umuhimu wa sheria za forodha katika usalama wa taifa na kulinda biashara dhidi ya ushindani usio wa haki. Alisema, "Ofisi hii itaendelea kuchunguza kwa ukali na kumwajibisha mtu yeyote inayeamini kuwa amejaribu kudanganya serikali na umma kwa ujumla kupitia ufujaji wa ushuru wa forodha."

Kesi hiyo ilitokana na kesi iliyowasilishwa chini ya Sheria ya Madai ya Uongo, ambayo inajumuisha kifungu cha mtoa taarifa. Watoa taarifa Donald Reznicek na Collen McFarland watapokea mgao wa $500,000 kama sehemu ya suluhu kwa jukumu lao la kufichua ukwepaji wa ushuru wa forodha.

Ingawa ukwepaji wa ushuru wa forodha hudhoofisha ushindani wa haki na usalama wa taifa, mamlaka zinafanya kazi kwa bidii ili kutekeleza kanuni na kuwawajibisha wale wanaojaribu kuchezea ushuru wa forodha.