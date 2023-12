Wilkes-Barre Hutekeleza Mpango wa Makazi ya Dharura Kwa Sababu ya Joto Baridi

Wilkes-Barre, iliyoko katika Kaunti ya Luzerne, Pennsylvania, itakuwa ikitunga mpango wa makazi ya dharura wa Code Blue ili kukabiliana na halijoto ya baridi kali. Mpango huo, ambao utasimamiwa na Keystone Mission, utatoa makazi kwa wale wanaohitaji katika Kituo cha Ubunifu cha Keystone Mission. Makao hayo yatafunguliwa kuanzia saa 8:00 mchana hadi 9:00 jioni na yatafungwa saa 7:00 asubuhi inayofuata.

Maafisa wa jiji wataamua wakati ambapo uteuzi wa Code Blue ni muhimu na watafahamisha umma kuhusu kuwezesha. Pia watafanya juhudi kuwaarifu watu wasio na makazi. Msimbo wa Bluu husababishwa na halijoto iliyotabiriwa ya baridi kali ya nyuzi 20 au chini, au na theluji inayotarajiwa ya inchi 10 au zaidi, kama ilivyoripotiwa na Huduma ya Kitaifa ya Hali ya Hewa.

Ili kutangaza zaidi uwezeshaji wa Msimbo wa Bluu, taa ya bluu itawashwa kwenye Mraba wa Umma katikati mwa jiji la Wilkes-Barre. Kidokezo hiki cha kuona kitasaidia kuhakikisha kuwa umma unafahamu kuwa mpango wa makazi ya dharura unaanza kutumika.

Keystone Mission is actively seeking volunteers to support the Code Blue Program and encourages those interested to reach out for more information. Volunteer opportunities can be found by contacting Keystone Mission or sending an email to [email protected].

Kwa maelezo zaidi na masasisho kuhusu mpango wa hifadhi ya dharura ya Code Blue, watu binafsi wanaweza kutembelea tovuti ya Jiji la Wilkes-Barre au ukurasa wa Facebook.