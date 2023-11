Ufufuo wa Daredevil: Mtu Bila Hofu

Mchezo wa shujaa wa PlayStation 2 uliopotea kwa muda mrefu, Daredevil: The Man Without Fear, umefanya mshtuko mkubwa baada ya miongo miwili. Hidden Palace, kikundi cha kuhifadhi mchezo, hivi majuzi kilizindua muundo unaoweza kuchezwa wa mchezo ulioghairiwa, uliopatikana kutoka kwa msanidi programu ambaye jina lake halikujulikana ambaye alishirikiana na 5,000 Ft. Studio, waundaji asili. Toleo hili la marehemu la Daredevil: The Man Without Fear linaonyesha maono ya awali ya mchezo, ingawa unakumbwa na hitilafu na hitilafu kadhaa.

Hapo awali ilibuniwa kama mradi rahisi unaolenga kuangazia matukio muhimu katika historia ya Daredevil, mchezo ulibadilika na kuwa tukio kubwa la ulimwengu wazi linaloitwa Daredevil: Mchezo wa Video. Hata hivyo, kutokana na mipango ya Marvel ya filamu ya Daredevil na maombi maalum ya uchezaji wa Sony, dhana hiyo ilifanyiwa kazi upya mara nyingi, na kusababisha mvutano kati ya wahusika waliohusika.

Licha ya kukumbana na vikwazo wakati wa utayarishaji, ikiwa ni pamoja na masuala ya injini ya RenderWare na migogoro ya ndani ya studio, 5,000 Ft. Studio ziliendelea. Kwa bahati mbaya, hatima ya mchezo huo ilizibishwa na kutokubaliana kwa ubunifu kati ya Marvel na Sony, na kusababisha kughairiwa. Kwa hivyo, ni toleo la Game Boy Advance pekee lililo na matarajio ya kiasi zaidi lilitolewa pamoja na filamu ya moja kwa moja.

Ingawa muundo uliotolewa hivi majuzi wa Daredevil: The Man Without Fear hauna dosari, unatoa taswira ya kile ambacho kingeweza kuwa. Kanda ya uchezaji inaonyesha vipengele vinavyokumbusha michezo mingine ya mapema ya miaka ya 2000 kama vile The Incredible Hulk na Spider-Man, iliyojumuishwa kwa mguso wa Tomb Raider. Hadithi, kulingana na katuni ya Elektra Lives Again kutoka 1999 na inayomshirikisha adui mkuu wa Daredevil, The Kingpin, inaonyesha uwezo uliopotea wa mchezo.

Ingawa inasikitisha kwamba Daredevil: The Man Without Fear hakuwahi kupata fursa ya kufikia uwezo wake kamili, mafanikio ya hivi majuzi ya michezo ya mashujaa, kama vile mfululizo wa Marvel's Spider-Man by Insomniac Games, yanaongeza matumaini ya kupata nafasi nyingine ya kukomboa mchezo wa video kwa mpiganaji wa uhalifu kipofu.

Maswali:

Swali: Daredevil ni nini: Mtu Bila Hofu?

J: Daredevil: The Man Without Fear ulikuwa mchezo wa shujaa wa PlayStation 2 ambao ulikuwa unatengenezwa kwa 5,000 Ft. Studio kabla ya kughairiwa. Hivi majuzi iliibuka tena na muundo unaoweza kucheza baada ya miaka 20.

Swali: Ni nini kilisababisha kughairiwa kwa mchezo huo?

J: Tofauti za ubunifu kati ya Marvel na Sony, pamoja na changamoto wakati wa ukuzaji, zilisababisha kughairiwa kwa Daredevil: The Man Without Fear. Marvel ilikuwa na maombi mahususi ya uchezaji, huku Sony ilitaka mchezo ulingane kwa karibu na filamu ijayo ya Daredevil.

Swali: Je, muundo uliotolewa wa mchezo umekamilika?

J: Hapana, muundo wa Daredevil: The Man Without Fear ambao ulitolewa haujakamilika na una hitilafu na makosa mbalimbali.

Swali: Tunaweza kutarajia nini kutoka kwa mchezo wa kuigiza?

Jibu: Kulingana na video inayopatikana, mchezo huo unaonyesha hadithi asili iliyochochewa na katuni ya Elektra Lives Again na huangazia vipengele vinavyokumbusha michezo ya mapema ya miaka ya 2000.

Vyanzo:

Ikulu Iliyofichwa - https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)