Ndugu: Hadithi ya Wana Wawili Inasemekana Wako Kazini

Kuna uvumi unaoenea kwamba mchezo wa kusisimua wa Starbreeze na 505 Games' maarufu wa Xbox 360, Brothers: A Tale of Two Sons, huenda unapokea toleo jipya. Ingawa hakuna tangazo rasmi ambalo limetolewa, mtangazaji maarufu, Billbil-kun, amedokeza uwezekano huo, na kusababisha mashabiki kutafakari juu ya mabadiliko na maboresho ambayo reki hiyo inaweza kuleta. Mchezo wa asili, uliosifiwa kwa umaridadi wake, mfumo wa udhibiti wa ushirikiano, na hadithi ya kufurahisha, ulikuwa maarufu kati ya wakosoaji na wachezaji. Ikiwa uvumi huo ni wa kweli, itafurahisha kuona mchezo ukipokea usikivu upya kutoka kwa hadhira mpya kwenye Xbox Series X|S.

Mchezo wa awali wa Brothers: A Tale of Two Sons ulianzishwa na Starbreeze Studios na ulitolewa awali kwenye Xbox 360 mwaka wa 2013, ukifuatwa na toleo la Xbox One mwaka wa 2015. Ulitoa uzoefu wa kipekee wa uchezaji ambapo wachezaji walidhibiti ndugu wote wawili kwa wakati mmoja kwa kutumia kila fimbo ya gumba. Mchezo uliwachukua wachezaji katika ulimwengu wa kichekesho, uliojaa mafumbo, vita vya wakubwa na changamoto za jukwaa.

Ingawa maelezo kamili kuhusu uwezekano wa kutengeneza upya ni haba, mashabiki wana hamu ya kujua kama kutakuwa na uboreshaji wa michoro na mechanics ya uchezaji. Zaidi ya hayo, kuna uvumi kuhusu uwezekano wa mafanikio mapya ya toleo la mchezo la Xbox Series X|S, sawa na rafu zilizopo za mafanikio za Xbox 360 na Xbox One.

Kwa wale wanaotamani kupata maelezo zaidi, inakisiwa kuwa Michezo ya 505 inaweza kutangaza wakati wa onyesho la Geoff Keighley, The Game Awards 2023. Mashabiki na wapenzi wanahimizwa kukaa mkao wa kupokea taarifa kuhusu toleo jipya la Marudio ya Brothers: A Tale of Two Sons. Kwa wakati huu, mashabiki bado wanaweza kufurahia matoleo asili yanayopatikana kwenye Xbox Store na kufurahia simulizi ya kusisimua ya matukio makubwa ya ndugu wawili.