Benki Kuu ya Marekani Kufunga Zaidi ya Matawi 100 Marekani ifikapo Mwishoni mwa Mwaka

Benki Kuu ya Marekani imetangaza mipango ya kufunga zaidi ya matawi 100 kote Marekani ifikapo mwisho wa mwaka huu, kuashiria mabadiliko ya kimkakati kuelekea kupunguza kiwango chao cha huduma za rejareja. Benki ya Charlotte tayari imefunga matawi 95 mnamo 2023 na inakusudia kufunga matawi mengine 15 ifikapo mwisho wa mwaka huu.

Uamuzi wa kufunga matawi halisi ni sehemu ya mwelekeo mpana wa tasnia ambao ulianza mnamo 2010 na umeharakishwa na janga la COVID-19. Uhaba wa wafanyikazi na kupungua kwa trafiki ya miguu kumesababisha benki nyingi, pamoja na Benki ya Amerika, kutathmini upya uwepo wao wa matofali na chokaa.

Hata hivyo, hata kama Benki Kuu ya Marekani inapunguza mtandao wake wa tawi, inasalia kujitolea kukidhi mahitaji ya wateja kwa suluhu za benki za kidijitali. Benki inalenga kutoa chaguzi thabiti za benki mtandaoni ili kuhakikisha kuwa wateja wanaweza kupata huduma zao za kifedha kwa urahisi wakiwa mbali.

Huko New Jersey, Benki ya Amerika ilifunga tawi moja mnamo 2023, kinyume na taarifa ya hapo awali iliyotaja kufungwa mara nne. Tawi lililofungwa lilikuwa 288 North Broad St. huko Elizabeth. Zaidi ya hayo, benki inapanga kufunga matawi matatu katika Kitongoji cha Lawrence, Spotswood, na New Milford ifikapo mwisho wa 2024.

Inafaa kumbuka kuwa kuna maendeleo moja chanya kati ya kufungwa huko New Jersey. Tawi la Hoboken linahamia kwenye anwani mpya, kutoka 1 Firehouse Plaza hadi 55 Washington Street.

Juhudi za urekebishaji za Benki Kuu ya Amerika zinaenea zaidi ya New Jersey. Benki imethibitisha au kupanga kufungwa katika majimbo mengine, pamoja na Arizona, California, Connecticut, Wilaya ya Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, North Carolina, New Hampshire, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon. , Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, na Washington.

Huku huduma za benki zikiendelea kubadilika katika enzi ya kidijitali, taasisi za fedha kama Benki Kuu ya Marekani zinarekebisha mikakati yao ili kuendana na matakwa ya wateja na maendeleo ya kiteknolojia.