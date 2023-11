Tarehe Mpya ya Kutolewa kwa Xbox ya Baldur's Gate 3 Imefichuliwa

Larian Studios imetangaza kuwa tarehe inayotarajiwa sana ya kutolewa kwa Baldur's Gate 3 kwenye Xbox Series X|S itazinduliwa katika The Game Awards 2023. Studio inathibitisha kwamba mchezo bado uko mbioni kutolewa Desemba. Habari hizi za kusisimua zinakuja kama sasisho la kukaribisha kwa wachezaji wa Xbox wanaosubiri kwa hamu kuwasili kwa RPG hii iliyoshutumiwa sana.

Baldur's Gate 3 ilizinduliwa awali miezi michache iliyopita kwa Kompyuta na PS5, lakini toleo la Xbox lilikabiliwa na vikwazo kutokana na masuala ya kiufundi kwenye dashibodi ya Series S. Sera ya Microsoft ni kuhakikisha usawa wa vipengele vya uchezaji katika matoleo yote ya Xbox Series X|S, lakini hali isiyofuata kanuni ilifanywa kwa Baldur's Gate 3. Toleo la Series S halitaauni utendakazi wa skrini iliyogawanyika, huku toleo la Series X likiendelea na kipengele hiki.

Larian Studios iliwahakikishia mashabiki kwamba wanaweza kutarajia toleo la Xbox kutolewa mwishoni mwa 2023, na Desemba karibu tu kona, inaonekana kwamba kila kitu kinaendelea vizuri kulingana na mpango.

Zaidi ya hayo, Larian Studios alidokeza uwezekano wa awamu nyingine katika mfululizo wa Divinity: Original Sin lakini akafafanua kuwa huenda usiwe mradi wao unaofuata. Licha ya juhudi zao za siku za usoni, kukamilisha lango la 3 la Baldur inasalia kuwa kipaumbele chao kikuu.

Tuzo za Mchezo 2023, zilizoratibiwa kufanyika tarehe 7 Desemba, zinaahidi kuwa tukio la kusisimua kwa wachezaji duniani kote. Baldur's Gate 3 ameteuliwa kuwania kipengele cha Mchezo Bora wa Mwaka, pamoja na majina mengine maarufu kama vile The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, na Alan. Wake 2.

Katika ukaguzi wa IGN, Baldur's Gate 3 ilisifiwa kama kigezo kipya cha CRPG, ikisifu mapigano yake ya kiufundi, hadithi ya kuvutia, wahusika walioundwa vizuri, ulimwengu wa kuzama, na uvumbuzi wa kuridhisha.

Kwa masasisho zaidi na maarifa kuhusu tasnia ya michezo ya kubahatisha, unaweza kumfuata George Yang, mwandishi wa kujitegemea ambaye amechangia katika machapisho kama vile Insider, Kotaku, NPR, na Variety.

