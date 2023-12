Jilinde dhidi ya Ulaghai wa Sikukuu: Mwanasheria Mkuu Atoa Onyo

Mwanasheria Mkuu wa Serikali Michelle Henry anawaonya wakazi wa Pennsylvania kuwa macho kwa ajili ya ulaghai wakati wa msimu ujao wa likizo. Huku kipindi cha sherehe kikiwa kinakaribia, walaghai wanatafuta njia mpya za kuwanyonya watu wasiotarajia. Mwanasheria Mkuu anaangazia ulaghai saba wa kawaida na hutoa vidokezo muhimu kuhusu jinsi ya kuepuka kuwa mwathirika wao.

Ulaghai mmoja ulioenea ni barua pepe na wizi wa maandishi, ambapo watu binafsi hupokea ujumbe wa ulaghai unaowaelekeza kufichua maelezo ya kibinafsi kwenye tovuti bandia. Ujumbe huu mara nyingi huwa kama uthibitisho wa agizo kutoka kwa kampuni za usafirishaji au wauzaji reja reja. Ili kujilinda, chukua tahadhari na usitoe maelezo yoyote nyeti isipokuwa kama una uhakika wa chanzo.

Ulaghai mwingine unahusisha wizi wa kujifungua, ambao hutokea wakati vifurushi vinapoachwa bila kutunzwa kwenye nyumba za wapokeaji. Mwanasheria Mkuu Henry anashauri kuanzisha uhusiano unaoaminika na jirani ambaye anaweza kushikilia kujifungua hadi utakapopatikana ili kuzipokea.

Skimming Kadi ya Mkopo ni tishio jingine kubwa. Walaghai hutumia "wanaharakati" kupata maelezo ya kadi ya mkopo na ya akiba kwenye ATM, vituo vya mafuta na vioski vya malipo. Fikiria kutumia programu za malipo kwenye simu yako mahiri kama njia mbadala salama. Kwa kukosekana kwa simu mahiri, fuatilia kwa uangalifu taarifa zako za benki na miamala kwa shughuli yoyote inayotiliwa shaka.

Mapenzi hayapaswi kukugharimu kifedha, lakini ulaghai wa mapenzi unaendelea kutesa watu wasiotarajia. Walaghai huunda uhusiano unaoonekana kuwa wa kweli kisha huomba pesa za tikiti za ndege, ada za forodha au visa. Kuwa mwangalifu na mtu yeyote anayeuliza pesa na uthibitishe uhalisi wa uhamishaji wowote wa pesa.

Ulaghai wa uuzaji wa wanyama vipenzi mtandaoni, matangazo ibukizi, na mikataba ya sokoni pia huenea wakati wa msimu wa likizo. Walaghai hujifanya kama wauzaji halali, wakitoza bei ghali kwa wanyama vipenzi au kutoa zawadi bandia. Daima tafiti na uthibitishe uhalali wa wauzaji mtandaoni kabla ya kufanya ununuzi wowote.

Ili kujilinda, Mwanasheria Mkuu Henry anapendekeza uweke arifa za barua pepe au maandishi na kampuni au benki yako ya kadi ya mkopo ili kugundua mara moja shughuli zozote za ulaghai. Sasisha mara kwa mara programu ya usalama ya kompyuta yako na uendeshe uchunguzi wa virusi ili kuzuia maambukizi ya programu hasidi. Zaidi ya hayo, epuka kufanya malipo kwa kadi za zawadi za kulipia kabla, CashApp, Venmo, au pesa za waya. Chagua kadi za mkopo, ambazo hutoa ulinzi bora dhidi ya miamala ya ulaghai.

Kumbuka, kuwa mwangalifu kila wakati unaposhughulika na barua pepe zinazotiliwa shaka, matangazo ya mitandao ya kijamii au ujumbe wa maandishi ulio na viungo. Badala ya kubofya viungo hivi, tembelea tovuti rasmi ya duka moja kwa moja ili kuhakikisha matumizi salama ya ununuzi.

If you suspect you have fallen victim to a scam, promptly file a police report and lodge a complaint with the Pennsylvania Office of Attorney General. They can be reached through their website, via email at [email protected], or by calling 1-800-441-2555.

Kaa macho na ujilinde dhidi ya ulaghai wa likizo msimu huu!